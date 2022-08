Mourinho: ‘Tôi rất xấu hổ về họ’

Vòng 3 Serie A, AS Roma của Jose Mourinho có trận hòa 1-1 trước Juventus trên sân khách Allianz.

Cú sút phạt độc đáo của Dusan Vlahovic đã mở tỷ số 1-0 cho đội bóng của Massimiliano Allegri chỉ sau 2 phút bóng lăn. Sau đó, Manuel Locatelli dứt điểm tung lưới AS Roma nhưng VAR đã từ chối bàn thắng cho Juventus. Phải sang hiệp hai, pha đánh đầu của Tammy Abraham ở phút 69 đã “giật” lại 1 điểm cho đội bóng của Mourinho.

Kết quả này giúp cả AS Roma lẫn Juventus vẫn duy trì mạch bất bại sau vòng 3 Serie A. AS Roma xếp thứ 6 với 7 điểm, cùng điểm với 5 đội xếp trên là Napoli, ĐKVĐ AC Milan, Lazio, Atalanta và Torino nhưng kém về hiệu số. Juventus thì đứng thứ 8 có 5 điểm, kém vị trí thứ 7 của Inter Milan 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cảm thấy AS Roma đã "may mắn không thể tin được" khi bước vào giờ nghỉ chỉ với một bàn thua. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã nói rõ suy nghĩ của mình với các học trò trong phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Mourinho nói thẳng ông thấy xấu hổ về các học trò.

HLV Jose Mourinho chia sẻ: "Tôi đã nói với các cầu thủ của mình trong hiệp một rằng tôi xấu hổ về họ. Đó không phải là vấn đề chiến thuật, đó là thái độ của họ. Chúng tôi không thể đến đây và chơi như thế này.

Tôi đã nói với Salvatore Foti (trợ lý HLV) trên băng ghế dự bị, hãy cầu nguyện rằng tỷ số chỉ là 1-0. Bởi vì thua 1-0 là một kết quả tuyệt vời sau màn trình diễn trong hiệp một và chúng tôi đã rất may mắn. Chúng tôi hoàn toàn không làm gì cả, nó là một sự may mắn thuần túy.

Đó là một đội (AS Roma) rất khác trong hiệp hai, mặc dù tiếc là tôi không có nhiều lựa chọn để tung vào sân từ băng ghế dự bị, với Nicolo Zaniolo và Georginio Wijnaldum chấn thương.

Với tất cả những vấn đề mà Max Allegri gặp phải với chấn thương ở Juventus, ông ấy vẫn có nhân sự để thay đổi. Nếu tôi phân tích hiệp hai, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số 1-0, nhưng hiệp một thật tệ hại".

Mourinho, người đã đưa ra hai sự thay người vào đầu hiệp hai để giúp AS Roma lật ngược tình thế, tiếp tục thừa nhận: "Thật khó cho tôi khi thay thế Gianluca Mancini, bởi vì các hậu vệ là nạn nhân của một màn trình diễn tồi tệ của đội. Tôi rất hạnh phúc với nửa sau của trận đấu và đó là một điểm quan trọng đối với chúng tôi.

Tôi cảm thấy rất tích cực sau một hiệp một như thế. Tôi muốn trung thực nhất có thể với những người nhà. Tôi có thể rất dễ dàng đến đây và nói rằng tôi là một HLV thiên tài có thể thay đổi mọi thứ sau hiệp một (tồi tệ)".

Trong khi đó, HLV của Juventus Max Allegri, người không có sự phục vụ của Angel Di Maria và Paul Pogba do chấn thương và ngôi sao Federico Chiesa cũng thất vọng sau tiếng còi mãn cuộc.

Max Allegri nói: "Đây là một mùa giải dài, chúng tôi thậm chí đã có nguy cơ thua cuộc vào cuối trận. Juventus đã chơi tốt ở khía cạnh kỹ thuật, nhưng chúng tôi vẫn phải cải thiện.

AS Roma phòng ngự nhiều hơn ở bên phải trong hiệp hai và đáng lẽ chúng tôi nên thực hiện nhiều quả tạt hơn với Weston McKennie bên cánh trái. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã làm, đó là một trận đấu hay.

AS Roma là một đội bóng tuyệt vời và Jose Mourinho luôn làm tốt việc giữ sự tập trung cho đội bóng của mình. Thật không may khi AS Roma đã ghi bàn ở quả phạt góc đầu tiên, nhưng đó là bóng đá. Đó là một màn trình diễn mạnh mẽ".

Ông chủ của Bianconeri cũng dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng nghiệp Jose Mourinho khi nói thêm: "Ông ấy luôn thông minh và sắc bén trong cách đọc trận đấu. Nếu bạn không giết chết trận đấu, thì bạn luôn có khả năng ghi bàn gỡ hòa.

Chúng tôi chắc chắn đã cảm thấy mệt mỏi sau một hiệp một mạnh mẽ như vậy. Lẽ ra, Juventus phải vượt qua và làm chậm nhịp độ trận đấu, đó là điều chúng tôi cần học hỏi. Bạn không thể mong đợi một đội thống trị trong suốt 90 phút".