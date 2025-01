MU đẩy 2 cầu thủ ra đi 15/01/2025 10:23

Manchester United đang tìm cách cho một số tài năng trẻ của mình đi học việc dưới dạng mượn, trong đó tiền đạo Ethan Williams nằm trong số những cầu thủ sẽ xuống chơi ở giải League Two để tìm kiếm thêm thời gian thi đấu và học hỏi để có thêm kinh nghiệm.

Manchester United sẵn sàng cho mượn thêm nhiều tài năng trẻ của mình trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng này khi có nhiều CLB quan tâm. HLV Ruben Amorim vẫn đang tìm hiểu về đội hình của mình nhưng “Quỷ đỏ” rất muốn các tài năng của học viện đào tạo trẻ được chơi bóng đá thường xuyên.

Điều đó có nghĩa là họ phải rời Old Trafford. Ethan Williams đang hướng đến một đội bóng League Two với một động thái dự kiến ​​sẽ sớm được hoàn tất. MU rất muốn Williams chuyển đến giải hạng tư nước Anh, coi đó là cấp độ lý tưởng cho sự phát triển của anh, mặc dù có sự quan tâm từ các đội League One là Leyton Orient và Stockport County dành cho Williams.

HLV Ruben Amorim của MU đẩy 2 cầu thủ ra đi dưới dạng cho mượn nhằm giúp họ tích lũy kinh nghiệm. ẢNH: GETTY

Cầu thủ tuổi teen này đã tập luyện cùng đội một của MU, sau khi anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU vào tháng 7-2024. Mùa giải này, ở cấp độ trẻ, Ethan Williams đã có sáu bàn thắng chỉ sau chín lần ra sân trên mọi đấu trường

Một cầu thủ trẻ khác của MU tạm thời ra đi là Ethan Wheatley. Anh là nhân vật chủ chốt của đội U-21 và U-18 MU nhưng vẫn chưa có đội nào theo đuổi, theo báo cáo của tờ Daily Mail (Anh). Nhưng các đội ở giải hạng thấp đang chờ động thái của MU trước khi đưa ra lời đề nghị dành cho Wheatley.

Đội bóng thành Manchester muốn kéo dài thời gian cho mượn một số tài năng trẻ, bởi nếu họ trở lại MU thì sẽ không có nhiều thời gian ra sân. Điều đó không có lợi cho sự phát triển của họ và MU muốn đảm bảo những cầu thủ trẻ của họ được chơi bóng thường xuyên.

MU đã chứng kiến ​​một số cầu thủ trẻ của mình phát triển mạnh mẽ nhờ vào các hợp đồng cho mượn. Hậu vệ Sonny Aljofree vẫn tiếp tục gây ấn tượng tại Accrington Stanley, trong khi thủ môn Elyh Harrison đang phát triển mạnh mẽ tại Chester và MU đã triệu hồi Harrison trở lại.

Ethan Williams sẽ rời Old Trafford đi "tu nghiệp" khi MU đẩy 2 cầu thủ ra đi. ẢNH: GETTY

MU đẩy 2 cầu thủ ra đi là Ethan Williams và Ethan Wheatley, nhưng đó đều là cầu thủ trẻ thuộc học viện đào tạo của CLB. Còn ở đội 1, MU có thể chấp thuận một sự ra đi đáng chú ý trong những tuần tới là Marcus Rashford. Rashford không được HLV Amorim ủng hộ và không ra sân thi đấu kể từ khi bị loại trong chiến thắng 2-1 của MU trước Man City vào tháng 12 năm ngoái.

Một loạt các CLB từ khắp châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm đến Marcus Rashford, trong đó có AC Milan, AS Monaco và Barcelona. Họ đang tìm kiếm một thỏa thuận cho mượn nhưng mức lương khổng lồ của Rashford tại MU là một vấn đề tiềm ẩn. Amorim không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng Rashford sẽ xuất hiện trong đội hình MU dưới thời ông một lần nữa.