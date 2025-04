Van Dijk giải thích lý do theo bước Salah 15/04/2025 13:19

(PLO)- Virgil Van Dijk giải thích lý do theo bước Salah khi trung vệ người Hà Lan này sẽ ký hợp đồng mới với Liverpool.

Đội trưởng Liverpool Virgil Van Dijk đưa ra lời gợi ý mạnh mẽ rằng hợp đồng mới của anh sẽ sớm được công bố và chia sẻ với người hâm mộ về mối quan hệ lâu dài của anh với đội chủ sân Anfield. Không cho chúng ta thấy những chi tiết nhỏ, Virgil van Dijk đã xác nhận một hợp đồng mới với Liverpool đã được thỏa thuận và sẽ được xác nhận vào cuối tuần này.

Với một người có nhiều hành động đẳng cấp xứng danh đội trưởng, Van Dijk không muốn thu hút sự chú ý quá lớn trong bối cảnh Liverpool tưởng niệm vụ thảm họa Hillsborough. Anh muốn hợp đồng mới của mình với Liverpool được thông báo vào thời điểm thích hợp và người hâm mộ The Kop có thể yên tâm về việc đội trưởng của họ sẽ ở lại Anfield mùa tới.

Theo tờ Mirror (Anh), mọi chuyện đã được giải quyết và trước chuyến đi của Liverpool đến Leicester City đá vòng 33 Premier League vào Chủ Nhật, Van Dijk sẽ theo chân Mohamed Salah ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với Liverpool.

Van Dijk giải thích lý do theo bước Salah, sắp công bố bản hợp đồng mới với Liverpool. ẢNH: GETTY

“Tôi nghĩ trước tiên, mọi sự tập trung nên hướng đến lễ kỷ niệm Hillsborough,” Van Dijk giải thích lý do theo bước Salah ký hợp đồng mới với Liverpool, “Tôi nghĩ đó là điều chính và sau đó chúng ta sẽ xem. Sự tập trung vẫn sẽ hướng đến Leicester City, nhưng có thể có một số tin tức”.

Và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Van Dijk cho bạn biết tất cả mọi thứ. Van Dijk rất vui khi được ở lại Anfield cho đến ít nhất là mùa hè năm 2027 và có thể là lâu hơn nữa. Van Dijk cũng vui vẻ giải thích lý do tại sao anh ở lại Liverpool và tại sao rõ ràng là không có cơ hội nào để anh bị cám dỗ bởi việc chuyển đến một CLB khác, mặc dù việc đạt thỏa thuận hợp đồng mới diễn ra rất muộn, khi Van Dijk chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng với Liverpool.

Đội trưởng của Liverpool Virgil Van Dijk giải thích: “Tôi yêu Liverpool, điều đó khá rõ ràng. Tôi nghĩ bạn có thể thấy điều đó trong cách tôi nói về CLB, cách tôi làm việc cho CLB về những gì tôi làm trong và ngoài sân cỏ, và điều đó sẽ luôn như vậy. Tôi nghĩ đó là toàn bộ sự kết hợp.

Tôi gia nhập Liverpool vào năm 2017 vì nhiều lý do. Những lý do như việc được kết nối với Liverpool có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới, thành công với Liverpool, văn hóa của CLB, mọi thứ hiện thân cho Liverpool… đó chỉ là một phần của tôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn tự hào khi mặc chiếc áo đó, ra sân và cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình về mặt cầu thủ bóng đá”.

Van Dijk sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 7 nhưng anh vẫn đạt phong độ đỉnh cao trong mùa giải này, ghi bàn thắng quyết định ấn định tỉ số 2-1 cho Liverpool vào lưới West Ham United tại Anfield để đảm bảo chức vô địch Premier League chỉ là còn là vấn đề thời gian. Bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của Liverpool được ghi bởi Luis Diaz nhưng được hỗ trợ bởi Salah, và Van Dijk tin rằng cầu thủ người Ai Cập sẽ còn tiến xa hơn nữa sau khi Salah trước đó đã ký cam kết gắn bó với Liverpool thêm 2 năm.

Salah đã ký hợp đồng gia hạn thêm 2 năm với Liverpool. ẢNH: GETTY

“Rõ ràng là tôi rất vui mừng cho CLB và tất cả chúng tôi đều gắn bó với CLB. Bạn không thể diễn tả bằng lời về sự ổn định của Mo Salah”, Van Dijk nói, “Rõ ràng về số liệu thống kê của Salah là không cần phải bàn cãi, nhưng tỷ lệ làm việc mà anh ấy đã bỏ ra trong tám năm qua tại CLB này là đáng kinh ngạc và anh ấy vẫn có thể thể hiện điều đó trong vài năm nữa”.

Và, theo tờ Mirror (Anh), Liverpool sẽ xác nhận vào cuối tuần này, Van Dijk sẽ theo bước Salah, nghĩa là ký hợp đồng mới kéo dài 2 năm, giữ anh ở lại Anfield đến ít nhất mùa hè năm 2027. Đây là viễn cảnh mà người hâm mộ Liverpool sẽ rất thích thú.