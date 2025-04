MU nói gì khi đá với “tuyển Đông Nam Á” do HLV Kim Sang- sik dẫn dắt? 10/04/2025 13:14

(PLO)-HLV Kim Sang- sik dẫn dắt ASEAN All Stars, MU nói gì?

Ngày 28-5, trên sân quốc gia Malaysia hoành tráng với 88 chỗ ngồi sẽ chứng kiến đoàn quân của HLV Kim Sang- sik chạm trán “Quỷ đỏ” MU của HLV Ruben Amorim. Fan hâm mộ Malaysia đã rất phấn khích với trận đấu này.

Trang web của CLB MU viết: “Chào Malaysia, 16 năm rồi, chúng tôi mới quay lại.Cám ơn công ty ProEvent của Malaysia đã sắp xếp trận đấu này. Trong chuyến đi Đông Á lần này, MU có hai trận giao hữu.Tuy rất lâu MU mới quay lại, nhưng nơi đó là những nơi có lượng fan của MU rất hùng hậu”.

HLV Kim Sang- sik sẽ có cơ hội so tài với đồng nghiệp Ruben Amorim của MU tại Bukit Jalil tối ngày 28-5. Ảnh: AFF

Đội bóng từng 13 lần vô địch Anh và 3 lần vô địch châu Âu sẽ chạm trán với ASEAN All Stars ngày 28-5, sau đó đội bay sang Hong Kong đá giao hữu với Hong Kong XI vào ngày 30-5.

Với MU lần gần nhất họ đến Malaysia là vào năm 2009, còn với Hong Kong là năm 2013. Đây là chuyến du đấu như truyền thống trước đây các CLB châu Âu thường vẫn có chuyến “đổi gió”để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Quan chức điều hành MU Omar Berrada nói rằng, họ đã thay đổi lịch trong chuyến du đấu ba nơi gồm vùng Scandinavia, Mỹ và Đông Nam Á. Nay họ chọn Đông Nam Á là điểm đến đầu tiên trong chuyến du đấu.

Có điều lịch thi đấu của MU trong khoảng thời gian du đấu.Ngày 25-5, họ đá với Aston Villa rồi ngồi chuyến bay dài đến Kuala Lumpur đá với ASEAN All Stars ngày 28-5, rồi ngày 30-5 đá với Hong Kong XI.

Báo chí quốc tế cho rằng đây là chuyến đi đổi gió, quên đi phiền muộn của một mùa giải quá tệ của “Quỷ đỏ” khi hiện nay đứng thứ 13 ngoại hạng Anh, vị trí chẳng có lấy một suất nào để đá giải châu Âu mùa tới...Họ cần tìm lại làn gió mới khi thực hiện các tour nhằm tìm lại tinh thần phấn khích cho mùa bóng mới.

Cũng theo quan chức Amar Berrada dù thành tích MU có phần đi xuống nhưng giá trị thương mại của CLB ở những nơi như châu Á, đặc biệt là Đông Á, Mỹ, Scandinavia và đặc biệt là các đối tác thương mại vẫn phát triển rất lạc quan nên họ phải đến và ưu tiên là Đông Á phải đến trước.

Sau chuyến đến Đông Á, MU sẽ sang thủ đô Stockholm của Thụy Điển để đá giao hữu với CLB đồng hương Leeds Utd tại đó vào ngày 19-7 sau đó sang Mỹ để đá giải tứ hùng gồm toàn các CLB Anh. Theo lịch MU sẽ gặp West Ham (ngày 26-7) gặp Bournemouth (ngày 30-7) và gặp Everton (ngày 3-8).

Mùa này MU quá tệ khi đang đứng thứ 13 ngoại hạng Anh với 38 điểm qua 10 thắng,8 hòa và 13 thua.

Trận MU đá với ASEAN All Stars do HLV Kim Sang- sik của tuyển Việt Nam dẫn dắt diễn ra vào ngày 28-5 trận đấu mang tên Maybank Challenge Cup do công ty ProEvent và LĐBĐ Malaysia tổ chức.

Đây sẽ là một vinh dự lớn với thuyền trưởng tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang- sik và những cầu thủ của ASEAN All Stars được ra sân chạm trán với “Quỷ đỏ”.