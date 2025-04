HLV Kim Sang-sik nhận tin vui, Malaysia bị chê bai 08/04/2025 06:39

Đội tuyển Việt Nam sau trận cuối vòng bảng AFF Cup 2024 không may khuyết tiền đạo Văn Toàn do chấn thương dây chằng và chân sút của Nam Định phải nghỉ hơn 3 tháng mới tái xuất. Rất may cho sự trở lại và tỏa sáng rực rỡ của cựu cầu thủ xuất thân từ Học viện bóng đá HA Gia Lai đã khiến HLV Kim Sang-sik mừng thầm trước khi có chuyến làm khách nhọc nhằn ở Malaysia trong lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik kỳ vọng vào Văn Toàn

Sau chức vô địch Đông Nam Á 2024, hàng tiền đạo tuyển Việt Nam có nhiều biến động. Chân sút số một Nguyễn Xuân Son nghỉ dài vì chấn thương, Văn Toàn cũng chỉ vừa hồi phục. Đáng tiếc Quả bóng vàng Tiến Linh chưa cho thấy mình là trung phong số hai và nhạy bén săn bàn như tại V-League, sau hai trận thắng Campuchia 2-1, vùi dập Lào 5-0 đều tịt ngòi.

Tương tự, người hùng của trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên đất Thái Lan khi góp công lớn trong chiến thắng 3-2, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng “im thin thít, lặn mất tăm”. Chưa hết, Bùi Vĩ Hào không khai hỏa ở dịp FIFA Days tháng 3, lại còn không may bị chấn thương phải nghỉ dưỡng khoảng 6 tháng. Tiền đạo còn lại Đinh Thanh Bình vẫn kém duyên như ngày nào.

HLV Kim Sang-sik từng lo lắng khi các tiền đạo không biết ghi bàn ở mùa FIFA Days tháng 3. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong cái khó của HLV Kim Sang-sik, các học trò tuyến dưới ló cái khôn khi đã ghi 7 bàn thắng vào lưới Campuchia ở trận giao hữu và đặc biệt là chiến thắng đậm tuyển Lào ở trận ra quân vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik thừa hiểu sự mong đợi vào các tuyển thủ không phải tiền đạo đúng nghĩa săn tìm bàn thắng là một canh bạc đầy mạo hiểm. Chỉ là trong thời điểm này, các chân sút của tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, không chỉ do những ngoại binh chiếm quá nhiều suất chơi tại V-League.

Và trong lúc HLV Kim Sang-sik đang lo lắng tìm bài thuốc chữa bệnh tịt ngòi cho các tiền đạo thì Văn Toàn lên tiếng đúng lúc. Cựu chân sút HA Gia Lai đã ghi hai bàn cho Nam Định vào lưới Hải Phòng, giúp nhà đương kim vô địch thắng trận và tiếp tục duy trì khoảng cách với đội nhì bảng Hà Nội.

Thực chất Văn Toàn chưa phải là tiền đạo không thể thiếu trên tuyển Việt Nam qua các đời tiền nhiệm HLV Kim Sang-sik, nhưng sự trở lại của anh sẽ phần nào giúp ông thầy người Hàn Quốc có nhiều chọn lựa hơn. Và nếu cứ tiếp tục giữ phong độ cao cùng cái duyên ghi bàn đó, Văn Toàn có chỗ đứng chắc chắn ở tuyển quốc gia cho trận đấu có tính quyết định với Malaysia.

Văn Toàn hồi phục chấn thương và tỏa sáng là tin vui cho thầy Hàn trên tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Quan điểm trái chiều về đội tuyển Malaysia

Theo cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim hiện là ông chủ của CLB ông chủ CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), đội tuyển Malaysia sẽ có bảy cầu thủ nhập tịch mới trước trận đấu với Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6. Sau khi đưa Hector Hevel và Gabriel Palmero trở thành hai cầu thủ nhập tịch trong trận mở màn thắng nhẹ Nepal 2-0, đội tuyển Malaysia nhanh chóng đẩy mạnh chiến dịch nhập tịch cầu thủ mới.

Ông Tunku Ismail tiết lộ, hiện có bảy cầu thủ gốc Malaysia đang sống ở nước ngoài sẵn sàng gia nhập đội tuyển quốc gia: “Bảy cầu thủ Malaysia ở nước ngoài sẽ tăng thêm chất lượng và giúp ích cho đội tuyển. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ góp mặt ở các giải quốc tế hàng đầu và giành được sự tôn trọng, tự hào về hình ảnh của mình. Để bóng đá Malaysia tiến xa hơn, chúng tôi phải đoàn kết và kiên nhẫn”.

Cần biết thêm ông Tunku Ismail chính là người dẫn đầu cuộc cách mạng trong đội tuyển Malaysia. Ông là người đứng sau quyết định tuyển dụng Peter Cklamovski làm nhà cầm quân mới của đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của cựu Chủ tịch FAM là giúp thầy trò Peter Cklamovski giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 mà đối thủ lớn nhất là tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia bị chê bai đánh mất bản sắc. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Theo đó, Malaysia sẽ tiếp đón thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu tiếp theo của bảng F ngay tại Kuala Lumpur vào ngày 10-6. Chiến thắng là điều bắt buộc của chủ nhà, bởi chỉ có đội nhất bảng mới đủ điều kiện đến Saudi Arabia chơi vòng chung kết châu Á.

Tuy nhiên, động thái đưa 7 cầu thủ nhập tịch cùng lúc lên tuyển Malaysia trước trận đấu với Việt Nam đã nhận phải nhiều chỉ trích. Nhà quan sát thể thao người Malaysia Sadek Mustaffa cho biết FAM đã quên mất nguồn gốc của mình trong cái gọi là phong trào cách mạng đội tuyển quốc gia.

Sadek nói với tờ New Straits Times: “FAM tuyên bố nhập tịch là sáng kiến ​​ngắn hạn và họ sẽ tập trung vào việc cải thiện sự phát triển của cầu thủ để tạo ra những tài năng chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tất cả những gì mọi người thấy là sự phụ thuộc quá mức vào cầu thủ nhập tịch”.