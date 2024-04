Mưa đá ở Gia Lai khiến nhiều nhà dân bị tốc mái 28/04/2024 16:20

Ngày 28-4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đăk Pơ, Gia Lai, đã có báo cáo sơ bộ thiệt hại do mưa đá, gió lốc xảy ra trên địa bàn huyện chiều 27-4.

Mưa đá, kèm gió lốc gây ngã đổ nhiều cây trồng. Ảnh: GL.

Cụ thể, có ba căn nhà dân bị tốc mái, thủng mái tôn do mưa đá, gồm: hộ ông Nguyễn Ngọc Ẩn (xã Tân An, thiệt hại khoảng 25 triệu đồng), hộ ông Đỗ Minh Vương (xã Tân An, thiệt hại 15 triệu đồng) và hộ ông Thái Văn Hướng (xã Cư An, thiệt hại khoảng bảy triệu đồng).

Về cây trồng, tại xã Cư An có 0,85 ha ớt bị ngã đổ, giảm năng suất khoảng 30%.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đak Pơ đã chỉ đạo UBND các xã Tân An, Cư An cử lực lượng xung kích phòng chống thiên tai để giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Mưa đá xuyên thủng mái tôn nhà dân tại xã Cư An. Ảnh: VN.

Theo ông Cáp Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Cư An (huyện Đăk Pơ), cơn mưa lớn kèm mưa đá, gió lốc mạnh khiến nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng. Bước đầu xác định, có hơn 10 hộ bị ảnh hưởng do hoa màu ngã đổ nhưng có chưa có cơ chế hỗ trợ nên người dân không báo thiệt hại.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 27-4, mưa lớn, mưa đá kèm gió mạnh kéo dài hơn 30 phút trên địa bàn huyện Đăk Pơ làm cho nhiều diện tích hoa màu có nguồn nước chống hạn nhưng cũng làm nhiều cây trồng và nhà dân ở hai xã Cư An, Tân An bị thiệt hại nêu trên.