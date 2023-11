Ngày 23-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin về người đàn ông dừng ô tô trên quốc lộ 1A rồi dùng gậy đánh golf ra giữa đường đe dọa tài xế đi sau.

Người đàn ông cầm gậy ra đe dọa xe trên quốc lộ 1A (đoạn qua tỉnh Nghệ An).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip do camera hành trình xe hơi ghi cảnh di chuyển trên quốc lộ 1A (qua địa phận huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Trong clip có hình ảnh ô tô bán tải 99C-156.71 vượt lên trước rồi chèn ép chiếc xe hơi.

Khi xe hơi ra tín hiệu xin vượt lên thì xe bán tải chạy nhanh phía trước một đoạn đường rồi dừng xe bên đường. Một người đàn ông trong xe bán tải bước ra cầm gậy golfdọa đánh vào xe hơi đang chạy tới.

Video camera hành trình ghi lại sự việc.

Dữ liệu thông tin đăng kiểm cho thấy, xe bán tải 99C-156.71 đăng ký vào tháng 11-2018, chủ phương tiện là một Công ty TNHH ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã gửi giấy mời chủ xe bán tải nêu trên vào Nghệ An để làm việc làm rõ người đàn ông cầm gậy golf trên quốc lộ 1A gây nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

