Mưa lớn, nước dâng, học sinh phải nghỉ học, thủy điện Hố Hô xả tràn

Chiều tối 26-9, do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn các huyện miền núi Hà Tĩnh đang tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều xã ở huyện Hương Khê nước ngập sâu, giao thông chia cắt.

Hiện các con đường vào các xã Hương Đô, Hương Lâm, Hương Trạch, Lộc Yên... (huyện Hương Khê) bị ngập cục bộ.

Mưa lũ gây chia cắt giao thông ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh).

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh, ngày 26-9, nhiều trường mầm non, tiểu học và THCS ở huyện Hương Khê đã chủ động cho học sinh nghỉ học ở nhà phòng, tránh lũ. Các giáo viên đã chủ động di dời tài sản, sách vở, thiết bị dạy học của nhà trường đến nơi an toàn.

Theo ông Phan Quốc Thanh, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, hiện toàn huyện có 4.317 học sinh thuộc khối mầm non, tiểu học và THCS của huyện phải nghỉ học. Trong đó, có 842 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở 1.018 em.

Đoạn đường từ xã Phú Phong qua xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị chia cắt. Ảnh: CTV.

Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê đã chỉ đạo các trường học trong các ngày tới, tùy tình hình thực tế để chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng phương án học bù khi hết mưa, lũ.

Trước tình hình thượng nguồn Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa lớn, nước chảy về khiến hồ chứa nước Thủy điện Hố Hô (Quảng Bình và Hà Tĩnh) dâng lên nhanh, Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn đã bắt đầu xả tràn điều tiết nước qua tràn tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô từ chiều hôm qua. Đến 2 sáng 26-9, lưu lượng xả tràn Thủy điện Hố Hô được tăng lên 1.342 m3/giây và đến chiều nay tăng lên lưu lượng xả 1.561 m3/giây.

Hiện có 20 hộ dân ở xã Hương Lâm (huyện Hương Khê) đã chuẩn bị di dời, sơ tán tránh nước dâng cao.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hương Khê đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó với mưa lũ khi có yêu cầu.

Do mưa lớn từ thượng nguồn, mực nước ở các sông La, sông Ngàn Phố, Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Lam (Nghệ An) đang dâng lên nhanh.

Đ.LAM