Mưa lũ làm ngập Quốc lộ 40B, chia cắt 2 huyện miền núi Quảng Nam

(PLO)- Mưa lớn kéo dài, nước tràn qua cầu ngầm Nước Oa và Sông Trường làm tuyến đường độc đạo kết nối hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My bị chia cắt.

Sáng 26-10, lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến sáng nay làm mực nước các sông trên địa bàn dâng cao.

Hiện nay, nước đã tràn qua hai cầu ngầm Nước Oa và Sông Trường làm tuyến quốc lộ 40B ngập sâu, giao thông chia cắt.

Đây là tuyến đường duy nhất kết nối giữa hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa đo được tại Tam Trà 313mm, Hiệp Đức 283mm, Quế Lưu 275mm, Tiên Phước 270mm, Thăng Phước 265mm, Sông Trà 246mm, Tam Lãnh 225mm, Trà Kót 206mm, Trà My 188mm, Tiên Lãnh 185mm, Núi Thành 184mm. Độ ẩm đất ở các địa phương Quảng Nam đã đạt trạng thái gần bão hoà, trên 95%.

Dự báo, trong 6 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc ở các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

THANH NHẬT