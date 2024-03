Mượn cớ đưa học sinh đi trại hè để tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài

Ngày 18-3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hà (42 tuổi, Giám đốc Công ty Eduglobal) cùng đồng phạm về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Hữu Ninh, Lê Thanh Tuyên, Vũ Thị Lan bị xét xử về cùng tội danh.

Đây là vụ án liên quan đến 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sỹ khi tham gia khóa học trại hè ngắn hạn. Tuy nhiên, do có một số bị cáo tại ngoại vắng mặt nên phiên tòa đã bị hoãn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-12-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ vụ việc 10 học sinh Việt Nam trốn ở lại Thụy Sỹ khi tham gia khóa học trại hè ngắn hạn do Học viện Quản lý du lịch và khách sạn HTMi (Thụy Sỹ) hợp tác với các công ty tư vấn du học tại Việt Nam tổ chức vào năm 2022.

Kết quả điều tra xác định, Trường HTMi tại Thụy Sỹ có chương trình du học trại hè ngắn hạn. Công ty đã gửi thư điện tử, tổ chức hội thảo, giới thiệu về nội dung chi tiết của chương trình trại hè ngắn hạn tới 5 công ty tư vấn du học tại Việt Nam để mời hợp tác tư vấn, tuyển sinh học sinh.

Các công ty này gồm: Công ty Edu Global, Công ty Edu Trust, Công ty Vingate Global, Công ty Tùng Vy, Công ty Royal Visa. Sau khi nhận được thông tin về chương trình trại hè, 5 công ty giới thiệu, quảng bá trên trang web, fanpage của công ty về đối tượng du học là học sinh, sinh viên độ tuổi 13-17 tuổi, chi phí là 2.500 CHF/học sinh và 2.300 CHF/phụ huynh tham dự.

Từ tháng 5 đến tháng 7-2022, 5 công ty hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho 11 học sinh tham gia. Sáng 24-7-2022, đoàn học sinh xuất cảnh đi Thụy Sỹ để tham gia chương trình trại hè. Sau đó, các học sinh lần lượt bỏ trốn, đến nay chỉ có 1 học sinh quay trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.

Trong số 5 công ty này, Công ty Eduglobal do bị cáo Hà làm giám đốc đưa 2 học sinh đi. Cụ thể, khoảng tháng 5-2022, Nguyễn Hữu Ninh được một người đàn ông tên Hùng (quê Nghệ An, hiện đang sinh sống ở Châu Âu, không rõ thông tin) gửi 18 bộ hồ sơ của khách có nhu cầu đi Hungari, Ba Lan lao động.

Ninh đã liên hệ nhờ Lê Thanh Tuyên nhận hồ sơ với giá thỏa thuận là 8.000 USD phí đi (bao gồm vé máy bay) và 4.000 USD phí cọc chống trốn, tổng cộng là 12.000 USD, tương đương 285 triệu đồng/khách. Sau đó, Tuyên đã liên hệ với Võ Nha Trang, rồi bị cáo Trang liên hệ với Hà nhờ đưa người đi Châu Âu.

Các bị cáo đã thực hiện làm hồ sơ tham gia trại hè cho 18 người nhưng chỉ có 2 học sinh được duyệt. Về chi phí đưa 2 học sinh này sang Thụy Sỹ, các bị cáo đã nhận hơn 522 triệu đồng, trừ một số chi phí, các bị cáo hưởng lợi khoảng 250 triệu đồng.

Riêng Võ Nha Trang đang sinh sống ở Châu Âu, không có mặt tại địa phương. Do đối tượng không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra tách hành vi để làm rõ sau.

Kết quả điều tra xác định giám đốc các Công ty Edu Trust, Công ty Vingate Global, Công ty Tùng Vy không biết, không được gia đình học sinh trao đổi về mục đích trốn ở lại. Do đó, CQĐT không có căn cứ xem xét xử lý.

Đối với Công ty Royal Visa, do việc làm hồ sơ được thực hiện ở TP HCM, Phòng An ninh đối ngoại Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

