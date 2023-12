Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang lấy lời khai, lập hồ sơ với Huỳnh Kiến Hào (17 tuổi) và Phạm Quốc T (16 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài ra, Vòng Hằng Tạt (22 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quốc T và Kiến Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, chị LTTT (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) trình báo về việc bị hai nam thanh niên chạy xe hiệu Wave áp sát, cướp giật điện thoại iPhone 12 ProMax trên đường Thiên Phước, phường 9, chiều 13-12.

Công an quận Tân Bình nhanh chóng phối hợp với Công an phường 9 điều tra truy xét. Cùng thời điểm, một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự (PC02) cũng truy xét hai nghi phạm này.

Công an điều tra, xác định hai nam thanh niên đã theo dõi nạn nhân trước khi ra tay. Qua các dấu vết ở hiện trường, công an xác định được hướng di chuyển cũng như danh tính của Kiến H và Quốc T.

Tạt cũng bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: CA

Tạt, một thanh niên bất hảo mới đi cai nghiện về cũng được xác định có mối quan hệ với hai nghi phạm cướp giật.

Chiều 13-12, ba tổ công tác gồm Công an quận Tân Bình và Phòng PC02 đã ập đến, đưa nhóm này về trụ sở làm rõ.

Khám xét nơi ở của Tạt tại quận Bình Tân, công an thu giữ xe Honda Wave 59D3 -287.87 là phương tiện gây án; một điện thoại iPhone 12 ProMax của nạn nhân và xe máy 77D1-130.54.

Hào và T khai nhận không có tiền tiêu xài nên lên kế hoạch cướp giật. Chiếc xe phương tiện gây án là mượn của bạn. Để tránh bị phát hiện, cả hai tháo biển số thật, mua một biển số giả gắn vào.

Tài sản lấy được, cả hai đưa đến nhà của Tạt nhờ bán lấy tiền tiêu xài. Tạt mang đi bán không được nên nói sẽ mua lại với giá bốn triệu, chuyển trước 2,5 triệu.

Hào và T sau đó lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP.HCM tổ chức, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng PC02, Công an TP.HCM, hứa với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng Công an TP nói chung và lực lượng hình sự nói riêng sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, quán triệt của các cấp lãnh đạo.

“Phòng CSHS sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm ‘lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm’ và ‘mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm” - Trung tá Hưng nhấn mạnh.

Nguyễn Tân