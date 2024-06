Mỹ: Dân chủ, Cộng hoà tính toán an ninh đại hội đảng trước làn sóng biểu tình 16/06/2024 09:03

(PLO)- Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đều đang tính cách đảm bảo an ninh cho đại hội đảng toàn quốc sắp tới trong bối cảnh một bộ phận dân Mỹ có kế hoạch biểu tình.

Cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà đang tích cực chuẩn bị nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an ninh tại các kỳ đại hội đảng toàn quốc sắp tới. Đảng Cộng hoà sẽ tổ chức đại hội vào tháng 7 và Dân chủ sẽ là tháng 8.

Đây đều là những sự kiện quan trọng hàng đầu của hai đảng, do đó các bên rất kỹ lưỡng trong khâu tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh các nhóm biểu tình có kế hoạch tuần hành khi các đại hội diễn ra.

Cộng hoà nan giải bài toán an ninh

Theo trang Vanity Fair, Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa sẽ diễn ra tại trung tâm TP Milwaukee (bang Wisconsin) từ ngày 15 đến 18-7, quy tụ hơn 50.000 người, bao gồm 2.429 đại biểu đảng Cộng hòa.

Tại đại hội, các đại biểu sẽ bầu chọn ra người đại diện đảng này tham gia cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Đại hội toàn quốc đảng Cộng hoà năm 2016 diễn ra tại bang Ohio (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Theo hãng tin AP, ứng cử viên Cộng hoà phải được ít nhất 1.215 đại biểu của đảng này ủng hộ thì mới được đề cử đại diện đảng tranh cử tổng thống Mỹ. Tính đến hiện nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành được 2.242 đại biểu, điều này đồng nghĩa với việc ông chắc suất đại diện đảng Cộng hòa của ông đấu với đại diện đảng Dân chủ. Các ứng viên khác như bà Nikki Haley, ông Ron DeSantis, và ông Vivek Ramaswamy đều đã bỏ cuộc.

Về công tác chuẩn bị cho đại hội toàn quốc sắp tới, các thành viên và lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn đang phải đối mặt những rắc rối về hậu cần, bao gồm những lo ngại về an ninh cũng như phương diện tài trợ. Vì là sự kiện lớn và quy tụ nhiều thành viên cấp cao của đảng Cộng hoà, nên vấn đề về an ninh đại hội và an toàn cho người tham dự được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là khả năng cao các cuộc biểu tình sẽ xảy ra tại khu vực xung quanh đại hội.

Theo Vanity Fair, cho đến nay, hơn 70 nhóm đã đăng ký biểu tình phản đối hội nghị thông qua cổng thông tin chính thức của TP Milwaukee. Tháng 3 này, Hội đồng chung TP Milwaukee đã thông qua các quy tắc yêu cầu người biểu tình chỉ được diễu hành dọc theo một tuyến đường cụ thể mà hội đồng đã chỉ định. Vào tháng 4, phía Cộng hoà cũng yêu cầu Sở Mật vụ không cho người biểu tình tiếp cận khu vực tổ chức đại hội.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức khu vực đã chỉ trích gay gắt quyết định của Hội đồng chung TP Milwaukee vì cho rằng các quy định này vi phạm quyền tự do ngôn luận của người biểu tình. Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle cho biết rằng các kế hoạch an ninh đến nay vẫn chưa được hoàn thiện.

Dân chủ tính chuyện tổ chức trực tuyến

Phía Dân chủ cũng rục rịch chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc đảng tại bang Chicago từ ngày 19 đến 22-8. Sự kiện cũng sẽ thu hút khoảng 50.000 người tham dự, gồm các đại biểu, giới truyền thông, nhà tài trợ,...

Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ năm 2016 tổ chức tại bang Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo đài CNN, tại đại hội sắp tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chính thức được bầu chọn để trở thành đại diện đảng Dân chủ tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Ông hiện nắm trong tay sự ủng hộ của 3.894 đại biểu từ các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng. Về cơ bản, ứng cử viên chỉ cần giành được sự ủng hộ ít nhất 1.968 đại biểu của đảng Dân chủ thì đã chắc vé đại diện đảng này tranh cử.

Giống như Cộng hoà, các vấn đề về an ninh cũng là mối quan tâm hàng đầu của đảng Dân chủ trong bối cảnh hiện nay. Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ lo ngại người dân sẽ biểu tình diện rộng tại thời gian diễn ra đại hội để phản đối chính sách của chính quyền ông Biden đối với cuộc chiến ở Dải Gaza.

Trước tình hình này, các quan chức Sở Mật vụ và cảnh sát Chicago đang tăng cường bố trí an ninh cho đại hội, điều động các sĩ quan nghiệp vụ cao đến hỗ trợ. Giới chức TP Chicago đang đàm phán với các nhóm biểu tình để thống nhất địa điểm biểu tình, song vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Giới lập pháp đảng Dân chủ cũng đang tính đến chuyện tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến, tương tự như sự kiện được tổ chức vào năm 2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, lựa chọn này hiện vẫn đang bỏ ngỏ do nhiều nhà lập pháp nội bộ đảng hoài nghi về tính hiệu quả của đại hội.