Mỹ: Lạm phát giảm 2 tháng liên tiếp nhưng vẫn ở mức cao

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 15-9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 tăng 8,3% so với tháng 8-2021, theo hãng tin Reuters. Mức lạm phát này thấp hơn so với mức tăng 8,5% hồi tháng 7 và 9,1% hồi tháng 6 (mức lạm phát cao nhất trong 40 năm ở Mỹ).

Như vậy đà lạm phát ở Mỹ đã giảm hai tháng liên tiếp, một phần nguyên nhân theo Reuters là nhờ giá xăng ở Mỹ trong tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7 (5%), giá vé máy bay, giá ô tô cũ và giá phòng khách sạn cũng giảm. Song mức lạm phát ghi nhận vẫn cao hơn so với kỳ vọng của Bộ Lao động Mỹ, nguyên nhân là do chi phí nhà ở và giá thực phẩm tháng 8 vẫn tăng so với tháng 7, tuần tự 0,8% và 0,7%. Các dịch vụ chăm sóc y tế tăng 0,8% trong tháng 8 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Các số liệu lạm phát công bố trong tháng 8 sẽ là dữ liệu để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc tăng lãi suất cơ bản, theo Reuters. Quyết định sẽ được FED đưa ra tại cuộc họp định kỳ vào ngày 21-9.

Tờ Wall Street Journal dẫn nhận định của nhiều chuyên gia rằng khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất gần như chắc chắn xảy ra. Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ tăng lãi suất trong tháng 9 lên thêm 0,75%. Nếu Fed thực hiện đúng lộ trình này, biên độ lãi suất cơ bản - vốn ảnh hưởng đến nhiều khoản cho vay tiêu dùng và kinh doanh - sẽ được mở rộng 3%-3,25%, mức cao nhất trong 14 năm.

Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế Mỹ chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng từ chiến sự Nga - Ukraine làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tình trạng lạm phát cao thậm chí có thể kéo dài tới năm 2023.