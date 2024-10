Năm 2024, kết quả thi hành án dân sự cao nhất từ trước đến nay 07/10/2024 10:57

Ngày 7-10, Bộ Tư pháp tổ chức Họp báo thường kỳ quý III/2024 thông tin một số kết quả chủ yếu công tác tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2024.

Tại cuộc họp, ông Đỗ Xuân Quý, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp cho biết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, kết quả THADS về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay.

Ông Đỗ Xuân Quý, Chánh văn phòng Bộ Tư pháp, thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: BT

Cụ thể, qua bước đầu thống kê từ kết quả thi hành án của các địa phương cho thấy, đã thi hành xong hơn 621.568 việc, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 83,86% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn so với chỉ tiêu được giao.

Về tiền, thi hành xong hơn 117.349 tỉ đồng, tăng hơn 27.843 tỉ đồng (tăng 31,11%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 51,46% (tăng 5,01%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn so với chỉ tiêu được giao.

Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỉ đồng.

Về kết quả thi hành án hành chính, tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.973 bản án, tăng 599 bản án so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 73.7%). Số bản án Tòa án đã ra quyết định buộc THA hành chính là 652 bản án.

Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 896 bản án, quyết định (tăng 314 bản án, quyết định so với cùng kỳ năm 2023). Số bản án bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành: 11 bản án. Số bản án đang tiếp tục thi hành: 1.066 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2023 và năm 2024.

Về công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, hiện nay, Bộ đang tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8; xây dựng Luật THADS, đề nghị xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật Luật sư (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Từ ngày 22-6-2024 đến ngày 23-9-2024, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 6 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 48 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật .

Trong công tác bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư (sửa đổi); tiếp tục phối hợp các cơ quan Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Công chứng (sửa đổi); nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Giám định tư pháp; một số Nghị định của Chính phủ và xây dựng VBQPPL theo thẩm quyền.

Về hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), thực hiện thí điểm từ ngày 1-10-2024 tới ngày 30-6-2025. Trong đó rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh.

Đến nay, 63/63 địa phương thực hiện kết nối Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của địa phương với Ứng dụng VNeID và Phần mềm Quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp.

Trong đó, có 48/63 tỉnh/thành phố đã thử nghiệm thành công về kỹ thuật, trong đó có 5 địa phương đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện, các tỉnh thử nghiệm thành công còn lại đang thực hiện kiểm thử toàn trình, chuẩn bị đánh giá an toàn thông tin…