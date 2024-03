Năm 2024: Tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6%, tỉ giá sẽ ổn định

Các chuyên gia kinh tế của United Overseas Bank (UOB), một trong những ngân hàng lớn ở Singapore vừa đưa ra đánh giá bức tranh kinh tế Việt Nam quý I-2024.

Theo đó, các chuyên gia UOB nhận xét Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng suy thoái kinh tế vào đầu năm ngoái bằng việc nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Lần giảm lãi suất chính sách cuối cùng diễn ra vào tháng 6-2023, khi lãi suất tái cấp vốn được cắt giảm tổng cộng 150 điểm cơ bản, xuống còn 4,50%.

Tuy nhiên, với tốc độ hoạt động kinh tế đang phục hồi, khả năng cắt giảm lãi suất đồng VND hơn nữa đã giảm đi. Vì vậy, các chuyên gia của UOB cho rằng “NHNN sẽ giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50% như hiện nay”.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá tỉ giá sẽ sớm ổn định.

Về thị trường ngoại hối, các nghiên cứu viên của UOB ghi nhận tỉ giá USD/VND có thời điểm tăng mạnh, đặc biệt vào cuối tháng 2-2024, tỉ giá đã lên mức 24.700 VND/USD. Đợt tăng này của đồng VND diễn ra cùng lúc với sự mạnh lên đáng kể của tỉ giá đồng USD so với các đồng tiền châu Á.

“Bất chấp sự suy yếu trong ngắn hạn của đồng VND, kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng GDP mạnh hơn ở Việt Nam (dự báo năm 2024 là 6,0% so với 5,05% vào năm 2023) và đà phục hồi trong lĩnh vực sản xuất, ngoại thương là những yếu tố tích cực có thể giúp ổn định tỉ giá đồng VND” - các chuyên gia của UOB nhận định.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của đồng Nhân dân tệ (CNY), cùng với sự suy yếu của USD trước đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào tháng 6-2024 sẽ mang lại sự phục hồi nhẹ cho đồng VND.

Trên cơ sở đó, UOB dự báo về tỉ giá USD/VND là 24.400 VND/USD trong quý II-2024, 24.200 VND/USD trong quý III-2024; 24.000 VND/USD trong quý IV-2024 và trong quý I-2025 tỉ giá sẽ là 23.800 VND/USD .

Còn trong nghiên cứu công bố mới đây, khối phân tích từ Chứng khoán VNDIRECT cho rằng giá vàng trong nước tăng mạnh và duy trì mức chênh lệch giá cao so với giá vàng quốc tế cũng gây áp lực lên tỉ giá VND.

"VND vẫn nằm trong số những đồng tiền có tỉ giá ổn định nhất khu vực nhờ thặng dư thương mại cao (28,3 tỉ USD năm 2023), vốn FDI giải ngân mạnh (23,1 tỉ USD năm 2023, tăng 3,5% so với cùng kỳ) và dòng kiều hối ổn định (16 tỉ USD, tăng 32% so với cùng kỳ" - VNDIRECT nhận định.

Nhận định về kinh tế vĩ mô, UOB dự báo đà phục hồi sẽ được duy trì trong năm 2024. Dữ liệu tổng hợp 2 tháng đầu năm 2024 cho thấy đà phục hồi đang đi đúng hướng.

Điều này được minh chứng qua số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố, hai tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi sản xuất công nghiệp tăng 5,7% so với mức trung bình -2,2% trong khoảng cùng kỳ năm 2023.

Ngọc Diệp