Năm 2025, doanh thu du lịch TP.HCM dự kiến đạt mức ‘khủng’ 260.000 tỉ đồng 30/12/2024 20:47

Tại hội nghị Tổng kết ngành du lịch TP.HCM năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2025 tổ chức chiều 30-12, Sở Du lịch TP.HCM đặt ra mục tiêu cụ thể cho năm 2025 sẽ đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, 45 triệu lượt khách du lịch nội địa, ước tính tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết trong năm 2024, du lịch thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt khoảng 6 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch nội địa ước đạt 38 triệu lượt, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch năm 2024 ước đạt 190.000 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng lượt khách và doanh thu du lịch TP.HCM đều đạt 100% so với kế hoạch năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: NGỌC HÂN

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2025, bà Hoa cho biết sở sẽ nghiên cứu, tham mưu TP xây dựng chính sách khuyến khích và huy động nguồn lực phát triển du lịch, xây dựng cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Sở cũng sẽ xây dựng đề án quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch trên địa bàn TP.HCM và đề án phát triển du lịch y tế giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra, sở sẽ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, năm 2025, ngành du lịch TP.HCM sẽ thực hiện chiến dịch truyền thông “TP.HCM chào đón bạn”. Đổi mới nội dung hợp tác với các cơ quan báo đài trong và ngoài nước, tăng cường các kênh truyền thông trực tuyến, phát triển các bài hát và bộ phim có nội dung quảng bá điểm đến thành phố. Xây dựng chính sách thu hút khách MICE đến thành phố, chú trọng phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm với môi trường góp phần tăng doanh thu du lịch cho TP. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá năm 2024 ghi nhận điểm sáng của kinh tế - xã hội thành phố với tăng trưởng GRDP ước tăng cả năm khoảng 7,2% so với năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn cả năm là hơn 502.000 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2023.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ của thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng ổn định, ước tăng 10,7%, luôn có sự đóng góp quan trọng từ doanh thu du lịch, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế TP.HCM.

Ông Dũng cho rằng cần đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. TP.HCM cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.

“Năm 2025, ngành du lịch thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong công tác quản lý ngành, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch và nhất là trong truyền thông quảng bá điểm đến, xây dựng phát triển thương hiệu du lịch TP.HCM.

Đồng thời, triển khai các chiến dịch truyền thông ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; kết hợp xúc tiến trong và ngoài nước để đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Nội dung này cũng cần sự hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ từ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam để việc thực hiện được đồng bộ, tránh lãng phí” - ông Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa) trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của du lịch TP.HCM. Ảnh: NGỌC HÂN