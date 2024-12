Những lưu ý khi tham gia du lịch mạo hiểm 23/12/2024 07:39

Bên cạnh việc mang lại những trải nghiệm độc đáo và thú vị, du lịch mạo hiểm cũng khiến khách du lịch lo lắng về mức độ an toàn. Trong năm 2024, tin tức về du khách gặp nạn do những chuyến du lịch tự phát càng gây hoang mang và có thể khiến cho một bộ phận du khách không đủ tin tưởng và can đảm để trải nghiệm loại hình du lịch này.

Một số hoạt động gắn liền với những địa điểm nổi tiếng dành cho du lịch mạo hiểm có thể kể đến như thám hiểm hang động tại hang Sơn Đoòng, lặn biển ở vịnh Vĩnh Hy, đua xe địa hình ở Tây Nguyên, chèo kayak tại Hạ Long. Trong số những địa điểm du lịch mạo hiểm ở Việt Nam, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) là nơi thám hiểm nổi tiếng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Du khách cần có sức khỏe tốt và kỹ năng sinh tồn cơ bản để đảm bảo an toàn trong chuyến đi du lịch mạo hiểm như leo núi. Ảnh: Lưu Dũng

Do đó, trong quá trình trải nghiệm, các công ty du lịch luôn lưu ý du khách cần có sức khỏe tốt và kỹ năng sinh tồn cơ bản để đảm bảo an toàn trong chuyến đi. Một trong những kỹ năng cần thiết trong quá trình chinh phục có thể kể đến là bơi lội, đặc biệt là trong thám hiểm hang động hay lặn ở những vùng biển có mực nước sâu.

Anh Lê Lưu Dũng, Founder & CEO của Jungle Boss Tours khuyến cáo khách hàng có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp cao, hen suyễn, các bệnh lý liên quan đến hô hấp không nên tham gia tour mạo hiểm. Vì trong quá trình tham gia, du khách phải di chuyển liên tục trên nhiều địa hình khác nhau, nên nhịp thở sẽ tăng cao. Do đó, khách hàng phải điều tiết và cân bằng tốt nhịp thở của mình để có thể giữ được sức bền trong quá trình trekking.

Đội ngũ hướng dẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đồng hành với du khách du lịch mạo hiểm. Ảnh: BẢO THIÊN

“Đặc biệt, đối với chương trình tour có mức độ du lịch mạo hiểm cực kỳ cao, khách hàng sẽ được đội ngũ bác sĩ kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia tour một ngày”- Anh Lê Lưu Dũng chia sẻ.

Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đồng hành với du khách du lịch mạo hiểm. Hướng dẫn viên không chỉ có vai trò dẫn đường, giới thiệu cho du khách mà còn là người chỉ đạo chính cho các đội ngũ thực hiện công việc một cách nhanh chóng, chỉnh chu nhất và là người đưa ra quyết định, hướng xử lý chính xác khi có vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia tour.