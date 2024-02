Nam Em nhận giấy mời lên làm việc của Sở TT&TT TP.HCM

Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chính thức thông báo vào cuộc kiểm tra, trong một livestream trên Tiktok vào tối 26-2, Nam Em thông tin cô đã nhận được giấy mời từ Sở TT&TT TP.HCM.

Theo nội dung từ giấy mời Nam Em cho biết cô phải cung cấp các tài khoản mạng xã hội đã livestream trong thời gian qua.

Nam Em thông tin đã nhận được giấy mời từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

"Trong giấy mời yêu cầu tôi phải cung cấp tất cả tài khoản mạng xã hội. Khả năng cao tôi phải khóa kênh một thời gian, bị phạt hành chính" - Nam Em nói trong buổi phát trực tiếp.

Trước yêu cầu của Sở TT&TT TP.HCM, Nam Em nói sẽ có mặt tại sở vào ngày 28-2. Dẫu vậy, cô cho rằng mình không sai khi livestream gây ồn ào trên mạng xã hội những ngày qua mà vì "đã chọc vào ổ kiến lửa nên phải chịu".

Trong livestream, Nam Em cũng gửi lời tạm biệt người dùng mạng xã hội và và hy vọng các "cư dân mạng" đừng quên cô trong thời gian sắp tới.

Như PLO đã đưa tin, cũng trong tối ngày 26-2 đến rạng sáng ngày 27-2, một nhóm người lạ mặt đi ô tô đến khu nhà Nam Em tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM gây rối trật tự, dùng những hành động và lời nói thô bạo trước nhà của cô.

Qua livestream, Nam Em hốt hoảng, không rõ nguyên do tại sao trước nhà của cô lại có một nhóm thanh niên có những hành động như trên. Thấy nhóm người lạ lời qua tiếng lại và có dấu hiệu sẽ hỗn chiến với người bạn của cô dưới nhà, Nam Em đứng từ trên lầu nói lớn tiếng “Công an vô kìa, công an vô tới kìa” thì đôi bên mới giãn ra.

Sau đó Nam Em liên tục nói: “Tôi đang livestream nè, tôi đang livestream thấy rõ mặt nè, đi về đi. Báo công an bây giờ” thì nhóm người lạ mới rời đi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Nam Em còn đang livestream với khán giả, toàn bộ sự việc đều được cô quay lại làm bằng chứng.

Được biết, người đứng dưới nhà đôi co với nhóm người lạ là bạn trai Nam Em. Vì lo lắng cho sự an toàn của bạn trai, trong livestream cùng lúc với thời điểm xảy ra câu chuyện, người đẹp liên tục gọi tên bạn trai và yêu cầu anh mau vào nhà.

KHOA NGUYỄN