Nam thanh niên giấu còng, hàng chục viên đạn trong cốp xe máy

(PLO)- Kiểm tra mô tô do Phong điều khiển, Công an Kiên Giang phát hiện bên trong cốp xe có 59 viên đạn màu vàng bằng kim loại, cùng với một cây còng số 8.

Ngày 29-2, Công an Kiên Giang cho biết Công an TP Hà Tiên đang tạm giữ Lê Thanh Phong (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 29-2, Công an Kiên Giang cho biết Công an TP Hà Tiên đang tạm giữ Lê Thanh Phong (36 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thông tin ban đầu, ngày 24-2, Phong từ huyện Châu Phú (An Giang) đến TP Hà Tiên ghé vào một quán nước.

Tại đây, Phong giới thiệu với chủ quán có người anh bán xe máy cũ và chủ quán đồng ý mua hai xe với giá 3 triệu đồng. Sau khi viết biên nhận và nhận tiền, Phong đem đi đóng tiền lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân.

Đến sáng 28-2, dù chưa giao xe cho chủ quán nước, Phong tiếp tục đến gặp bà chủ giới thiệu có bán máy giặt và bếp điện, với giá 6 triệu đồng. Bà chủ quán tiếp tục đồng ý mua và trả tiền.

Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình, các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tiên phát hiện Phong có dấu hiệu lừa đảo, nên mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra xe máy 67D2-295.35 do Phong điều khiển, Công an phát hiện bên trong cốp xe có 59 viên đạn màu vàng bằng kim loại nghi là vũ khí quân dụng, cùng với một cây còng số 8.

Làm việc với công an, Phong thừa nhận số đạn trên là vũ khí quân dụng được Phong lấy cắp hồi năm 2015 ở một đơn vị vũ trang lúc Phong còn công tác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên tiếp tục điều tra mở rộng.

CHÂU ANH