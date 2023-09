Nam thanh niên từ TP.HCM lên Đà Lạt trộm hàng chục xe máy

Ngày 8-9, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Phước Lộc (26 tuổi, ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, vốn có kinh nghiệm trong sửa xe, Lộc tự mài vam phá khóa mô tô.

Từ cuối tháng 7, Lộc thường khởi hành lúc 19 giờ đi xe khách từ TP.HCM lên TP Đà Lạt vào lúc rạng sáng, rồi tìm kiếm những nơi nào người dân lỏng lẻo, sơ hở để trộm cắp.

Sau khi trộm, Lộc chạy xe ăn trộm về TP.HCM rồi rao bán trên mạng xã hội.

Qua đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã xác định đến ngày 4-9, Nguyễn Phước Lộc gây ra 11 vụ trộm cắp trên địa bàn, trong đó có chín vụ trộm xe máy, một vụ trộm xe đạp đua và một vụ trộm tài sản trong cốp xe do không phá được khóa.

Công an đã truy thu được ba chiếc xe máy và chiếc xe đạp chưa kịp tiêu thụ cùng các tang vật phá khóa xe.

Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Lạt tiếp tục triệu tập ba người sửa xe máy mua xe do Lộc trộm cắp, gồm: Trần Văn hậu (24 tuổi), Lê Văn Sơn (25 tuổi, đều ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Minh Đức (32 tuổi, ngụ Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định.

VÕ TÙNG