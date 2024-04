Nắng nóng và xâm nhập mặn sẽ kéo dài ở Nam Bộ 07/04/2024 16:45

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày ngày 7-4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nắng nóng ở Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ảnh: NC

Dự báo trong ngày 8-4 đến 9-4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 độ C đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Nắng nóng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao" - khuyến cáo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Với tình hình xâm nhập mặn, tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm.

Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở khu vực Nam Bộ khả năng tập trung trong tháng 4 và tháng 5, cụ thể từ ngày 8-4 đến 13-4, từ 22-4 đến 28-4, từ 7-5 đến 11-5.

Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn biến động trong thời gian tới.

Các địa phương ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.