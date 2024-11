New Zealand: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối dự luật liên quan người bản địa Maori 20/11/2024 10:40

(PLO)- Khoảng 42.000 người tập trung ở thủ đô của New Zealand để biểu tình nhằm phản đối dự luật được cho là nhằm làm giảm bớt quyền của người bản địa Maori.

Ngày 19-11, khoảng 42.000 người dân New Zealand biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Wellington nhằm phản đối dự luật Hiệp ước Bản địa gây tranh cãi.

Những người biểu tình cho rằng dự luật này giảm bớt quyền của người bản địa Maori và đe dọa đến quan hệ giữa các dân tộc đã tồn tại ở quốc gia này trong nhiều thập niên, theo hãng tin Reuters.

Các thành viên của cộng đồng Maori biểu tình ở thủ đô Wellington (New Zealand) hôm 19-11. Ảnh: AFP

Trước đó, đảng ACT New Zealand - một đảng trong liên minh cầm quyền trung hữu - đã đệ trình dự luật Hiệp ước Bản địa nhằm diễn giải lại Hiệp ước Waitangi được Hoàng gia Anh và hơn 500 tù trưởng Maori bản địa ký 184 năm trước.

Được ký lần đầu tiên vào năm 1840, Hiệp ước Waitangi nêu rõ cách thức người Anh và người Maori cùng quản trị trong hòa bình ở New Zealand. Việc diễn giải các điều khoản trong hiệp ước này vẫn đang định hình hệ thống luật pháp và chính sách ở New Zealand ngày nay.

Tuy nhiên, đảng ACT New Zealand lại cho rằng các cách diễn giải Hiệp ước Waitangi hiện nay đang gây phân biệt đối xử với công dân không phải là người bản địa New Zealand.



Mặc dù dự luật trên không được thông qua, người dân New Zealand vẫn biểu tình trước tòa nhà quốc hội để chỉ trích dự luật này đang thể hiện mong muốn đảo ngược các chính sách trao quyền cho người Maori bản địa - chiếm khoảng 1/5 dân số New Zealand nhưng phải chịu nhiều hạn chế so với phần còn lại của dân số.

Những người biểu tình ở Wellington diễn ra sau cuộc tuần hành phản đối kéo dài 9 ngày gọi là Hīkoi mō te Tiriti bắt đầu từ cực bắc New Zealand, trong đó hàng nghìn người biểu tình phản đối tại các thị trấn và thành phố trong khi những người khác tiến về Wellington.