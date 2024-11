Lầu Năm Góc lên tiếng việc Nga điều chỉnh học thuyết hạt nhân 20/11/2024 06:57

Ngày 19-11, phía Lầu Năm Góc cho biết các quan chức Mỹ không ngạc nhiên khi biết Moscow cập nhật học thuyết hạt nhân sau thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp tấn công vào đất Nga, đài CNN đưa tin.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh chỉ trích động thái của Nga là một hành động vô trách nhiệm vốn đã tái diễn trong 2 năm qua, thêm rằng Moscow đã ra hiệu rằng sẽ làm như vậy “trong vài tuần gần đây”.

Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh. Ảnh: DVIDSHUB

Bà Singh cũng cho biết Mỹ hiện không “thấy cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào” đối với thế trận hạt nhân của Washington.

Bà Singh nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, song lưu ý rằng hiện “không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine”.

Phía Nga chưa lên tiếng trước phát ngôn của bà Singh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới, đưa những thay đổi mà ông lần đầu công bố hồi tháng 9 vào thực hiện, theo đài RT.

Ông Putin phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới hai ngày sau khi hàng loạt cơ quan truyền thông Mỹ trong đó có tờ The New York Times đưa tin Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp, cụ thể là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), để tấn công vào bên trong nước Nga.