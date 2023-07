New Zealand, Ireland gửi thông điệp đến các cô gái Việt Nam

(PLO)- 8 giờ ngày 22-7, Việt Nam (VN) ra quân trận đầu bảng E, World Cup 2023 gặp ngay núi lớn, nhà đương kim vô địch Mỹ.

Các cô gái VN sẽ chơi như tinh thần bất khuất New Zealand và tinh thần Ireland.

Qua hai trận đầu của World Cup 2023, New Zealand và Ireland đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ cho những đội kèo dưới, trong đó có VN giống như tuyển nam Morocco hồi World Cup 2022 tại Qatar vậy.

Thật vậy, ở trận khai mạc đồng chủ nhà New Zealand đánh bại Na Uy đã nói lên điều đó. Toàn đội New Zealand chưa bằng giá trị hai tiền đạo của Na Uy là Ada Hegerberh (đang đá cho CLB Lyon) và Reiten (CLB Barcelona), thế mà New Zealand đã chơi bằng một tinh thần bất khuất để đánh bại đối thủ. Tinh thần ngoan cường ấy như một thứ doping giúp họ chơi ngang ngửa với Na Uy và làm nên một chiến thắng lịch sử trong năm lần dự World Cup của New Zealand.

Không được như New Zealand thì cũng phải như Ireland khi đối đầu với chủ nhà Úc trên sân quốc gia ở Sydney trước 80.000 khán giả Úc. Ireland là kèo dưới so với Úc, dưới rất sâu nhưng họ ngoan cường và chỉ chịu thua một bàn duy nhất từ chấm 11 m của Stephanie Catley.

Mặc dù ra quân trận đầu nhưng rõ ràng ở bảng E, VN không có gì để mất, hãy chơi với tất cả sức lực và tinh thần quật khởi để có thể tạo nên một trận đấu đẹp.

Đối đầu với “bà chị cả” của làng bóng đá nữ thế giới như Mỹ là cơ hội học hỏi và trui rèn để biết mình đang ở đâu. Không bao giờ gục ngã, đó sẽ là phương châm của các học trò HLV Mai Đức Chung ở World Cup.

DUY ÂN