New Zealand thắng sốc trận khai mạc World Cup

(PLO)- Tuyển nữ Na Uy với những hảo thủ hàng đầu thế giới "ngã ngựa" trước chủ nhà New Zealand ở trận khai mạc World Cup 2023.

Chính đồng chủ nhà New Zealand đã thay đội bóng Bắc Âu Na Uy viết “câu chuyện cổ tích” Andersen. Ngay trận khai mạc World Cup 2023 bóng đá nữ đã có cú sốc cực lớn khi nữ New Zealand đánh bại nữ Na Uy 1-0. Wikinson ghi bàn duy nhất trận từ pha phản công rất hay của New Zealand.

Thật là một câu chuyện cổ tích có thật, đó lại là trận đầu tiên của World Cup 2023. Người lạc quan lắm cũng không dám nghĩ đến việc đội chưa có trận thắng nào sau 4 kỳ dự World Cup như New Zealand lại thắng đội xếp hạng 12 thế giới Na Uy.

Na Uy là một đội bóng cực mạnh của bóng đá nữ châu Âu và thế giới. Họ có nhiều cầu thủ đang đá các giải nữ của Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Na Uy có những hảo thủ như Ada Hegerberg đang đá cho Lyon, Pháp là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League nữ với 59 bàn, Na Uy cũng có Reiten đang khoác áo Barcelona...

Ấy thế là Eden Park đã trở thành hiểm địa của Na Uy và New Zealand đã viết chuyện cổ tích đánh bại đội bóng lớn Na Uy 1-0. Nếu Ria Percical may mắn hơn thì New Zealand đánh bại Na Uy 2-0 chứ không phải 1-0.

Tình huống cuối trận, hậu vệ Na Uy để bóng chạm tay ngay vạch vôi vòng cấm, trọng tài Yamashita xem VAR và chỉ tay vào chấm 11m. Percival lại sút 11m đưa bóng chạm góc ê kê cầu môn Na Uy mất cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 cho New Zealand.

Dẫu sao đó cũng là một New Zeland tuyệt vời, một “kèo dưới” thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời để đánh bại gã khổng lồ Na Uy.

Rõ ràng là trên sân Eden Park trước gần 50 ngàn khán giả nhà, cô trò HLV Jitka Klimkova đã không chịu áp lực, họ biết mình là thân phận “kèo dưới”, họ đã chơi một trận ra trò khiến Na Uy khốn đốn và thất bại.

Một tinh thần New Zealand đáng khâm phục và sẽ là “điển hình”, nguồn cảm hứng cho những đội kèo dưới tại World Cup 2023, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

Cục diện bảng A World Cup 2023 trở nên phức tạp và tuyển nữ Philippines trở nên khó khăn hơn nhiều khi “ông lớn” bảng A là Na Uy bất ngờ thua chủ nhà New Zealand.

THANH HÀ