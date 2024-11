Nga bình luận việc ông Trump hứa sẽ kết thúc chiến tranh 07/11/2024 09:08

Trong bài phát biểu đêm bầu cử (5-11), Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhắc lại cam kết “sẽ kết thúc chiến tranh”, đồng thời tuyên bố rằng “tôi sẽ không gây chiến”, theo đài CNN.

Ông Trump lưu ý rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nước Mỹ hầu như không tham gia bất kỳ cuộc xung đột vũ trang lớn nào.

Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa sẽ kết thúc chiến tranh, khi phát biểu trước người ủng hộ tại TP West Palm Beach (bang Florida, Mỹ). Ảnh: CNN

"Bốn năm chúng ta không có chiến tranh, ngoại trừ việc chúng ta đã đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chúng ta đã đánh bại IS trong thời gian kỷ lục" - ông Trump nói, ám chỉ chiến dịch quân sự quốc tế ở Trung Đông chống lại IS.

Ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine “trong 24 giờ” nếu được bầu, thậm chí có thể là trước khi chính thức nhậm chức vào tháng 1-2025.

Bình luận về việc ông Trump hứa sẽ kết thúc chiến tranh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng “tất nhiên, những luận điểm đó phải được thực hiện bằng hành động cụ thể”, kênh truyền hình Russia 24 TV đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà Zakharova, cộng đồng quốc tế sẽ đánh giá nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump dựa trên những gì ông làm, hơn là những gì ông nói.

Phát ngôn viên này cũng cho rằng lời hứa của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh ở nước ngoài là sự thừa nhận rằng Mỹ cần tập trung vào các vấn đề của chính họ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố của ông Trump về việc sẽ “kết thúc chiến tranh” nên được xử lý một cách thận trọng, theo đài RT.

Theo ông Peskov, các chính trị gia thường thay đổi giọng điệu sau khi giành chiến thắng trong bầu cử, và Nga sẽ chờ đợi những bước đi cụ thể của ông Trump trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Bên cạnh đó, ông Peskov nhấn mạnh Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại với giới lãnh đạo mới của Mỹ.