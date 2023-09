(PLO)- Nga, Trung Quốc tổ chức tham vấn an ninh chiến lược tại Moscow, trong khuôn khổ chuyến công du của ông Vương Nghị tới Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị đã tổ chức cuộc tham vấn an ninh chiến lược Nga - Trung tại Moscow vào ngày 19-9. Theo cơ quan báo chí của Hội đồng An ninh Nga, tham dự sự kiện này còn có đại diện các bộ, ban ngành của cả hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Patrushev cho biết Nga “quyết tâm phát triển và tăng cường đều đặn mối quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung”. Cuộc tham vấn được tổ chức trong khuôn khổ chuyến công du của ông Vương Nghị tới Nga kéo dài từ ngày 18 đến 21-9.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Moscow hôm 18-9. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, ông Patrushev sẽ tham gia các cuộc họp an ninh ba bên trong khuôn khổ Nga - TQ - Mông Cổ. Ông Vương Nghị sẽ đại diện TQ và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Mông Cổ Zhadambyn Enkhbayar sẽ đại diện cho nước này tại cuộc họp ba bên.

Trước đó, vào ngày 18-9, ông Vương Nghị đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Theo TASS, hai vị quan chức đều đồng ý rằng những nỗ lực giải quyết khủng hoảng ở Ukraine sẽ không thành công nếu không tính đến lợi ích của Nga và không có Nga tham gia vào quá trình này. Hai nhà ngoại giao cũng chia sẻ với nhau một số thông tin như kết quả chuyến thăm Nga của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cuộc hội đàm gần đây của ông Vương Nghị với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

TRUNG LUÂN