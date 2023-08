Ngành điện TP.HCM đảm bảo an toàn điện mùa mưa

(PLO)- Suốt 20 ngày qua, người dân ngăn không cho xe vào bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, Bến Tre) nên rác thải ở thị trấn Ba Tri bị ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

(PLO)- Đơn vị vận hành tuyến xe buýt từ TP.HCM - Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ ngưng hoạt động từ ngày 15-8 do doanh nghiệp không thể đảm đương nổi.

05/08/2023 05:47

(PLO)- Suốt 20 ngày qua, hàng chục người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri (Bến Tre) vẫn túc trực ngày đêm ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp.