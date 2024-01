Ngành hàng không TP.HCM lên nhiều phương án phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2024

Tại họp báo kinh tế- xã hội TP.HCM, chiều 25-1, ngành giao thông TP đã có những thông tin cụ thể về việc đảm bảo nhu cầu đi lại để người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2024.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc điều hành Cảng Hàng không quốc tế (HKQT)- Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết về tuần suất bay, dự kiến mỗi ngày khai thác trung bình khoảng 850-880 chuyến, cao điểm đến hơn 900 chuyến vào ngày 27 âm lịch.

Lượng hành khách đến và đi trong ngày cao điểm nhất đạt hơn 150.000 lượt khách quốc tế và quốc nội, tăng 9-10% so với năm 2023.

Từ ngày 1 đến 21-2, Cục hàng không đã có quyết định tăng slot bay để cố gắng đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại tăng cao của người dân tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán 2024.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cùng phối hợp với các cơ quan liên quan để có phương án phục vụ tốt nhất. Tất cả công trình tại nhà ga, sân đỗ và khu vực giao thông kết nối giữa sân bay vào thành phố đã sẵn sàng.

Cạnh đó, kiểm tra, rà soát quy trình vận hành, phân luồng tuyến giao thông, nhất là giao thông tại cảng; sắp xếp nhân lực hợp lý phục vụ cả trước, trong và sau Tết… nhằm đảm bảo tiện ích cho hành khách.

"Thông tin sân bay Tân Sơn Nhất quá tải không còn xa lạ gì với người dân. Có thể nói tắc từ trên trời, đến dưới đất"- ông Sơn nói và cho biết, phía sân bay cũng đang nỗ lực để phục vụ tốt nhất cho bà con và mong người dân thông cảm.

Thông tin thêm, ông Sơn cho biết để giải quyết căn cơ việc ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi cũng đã có kế hoạch xây dựng nhà ga T3, đưa vào sử dụng quý II-2025 để giảm áp lực cho nhà ga T1 hiện nay.

Trong ngắn hạn, Cảng cũng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Cảng phải niêm yết giá công khai, nhất là giá xe taxi. phối hợp với lực lượng Công an, hải quan, các trạm kiểm dịch động vật, kinh doanh dịch vụ hàng không… tăng cường nhân viên đảm bảo phục vụ hành khách vào ban đêm; xây dựng kịch bản đối phó với tình huống bất thường.

"Cảng cũng yêu cầu các hãng hàng không khai thác đúng giờ, có đại diện hãng có thẩm quyền kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh"- ông Sơn cho hay.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (Samco), phụ trách 5 bến xe của TP.HCM cho biết, dự kiến sản lượng tại 5 bến xe khoảng 56.000 chuyến, phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách trong 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết.

Ông Huy cho biết, tổng công ty sẽ cùng các cơ quan chức năng kiểm soát và điều tiết phương tiện những tuyến đường có ùn tắc giao thông, sẽ phối hợp thay đổi lộ trình, giảm tình trạng xe quay vòng chậm nhất. Cùng đó, chủ động, theo dõi sát tình hình từng tuyến đường để điều động xe phù hợp.

Ngoài ra, một số bến xe trực thuộc Tổng công ty cũng ký kết với trường đại học, nếu đủ lượng khách sẽ bố trí chuyến xe đưa rước học sinh, sinh viên về quê trong dịp Tết cũng như quay trở lại TP.HCM… Đây là hoạt động đã được duy trì trong nhiều năm qua.

"Chúng tôi cũng phối hợp với nhà xe Phương Trang gia hạn ký vận chuyển 0 đồng tại các bến xe nhằm hạn chế xe dù bến cóc, tăng sự tiện lợi cho hành khách, để người dân không tốn phí vận chuyển trong dịp này"- ông Huy cho hay.

Đại diện các bến xe tại TP.HCM cũng cam kết không tăng giá vé trong dịp tết. Đặc biệt, người dân đi các chuyến xe đêm 30 Tết sẽ được tặng quà, lì xì, chủ yếu tại Bến xe miền Đông.

Ngăn tình trạng lừa đạo in, bán thẻ lên tàu giả

Về giao thông đường sắt, ông Nguyễn Huy Thông, Phó Trưởng Ga Sài Gòn thông tin, năm nay, ga phục vụ việc đi lại dịp Tết Nguyên đán trong 32 ngày, từ 26-1-2024 đến hết ngày 26-2-2024.

Cùng đó, có 20 đôi tàu đến và đi tại ga Sài Gòn. Trong đó có đôi tàu khách tăng cường Sài Gòn – Hà Nội, Sài Gòn- Quãng Ngãi, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn – Vinh, Sài Gòn – Đồng Hới, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Sài Gòn – Quy Nhơn.

Ông Thông cho biết đã thông báo đến Ban an toàn giao thông các quận, Sở GTVT TP kế hoạch chạy tàu giờ tàu để tổ chức cảnh giới tại các đường ngang giao cắt với đường sắt. Ông cũng khuyến nghị hành khách đến sớm 30 phút trước giờ tàu chạy.

Về công tác an ninh, đội bảo vệ tại Ga Sài Gòn chủ động triển khai lực lượng tại chỗ, và phối hợp cùng Công an, các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn cho hành khách đi và đến ga. Ngăn chặn các đối tượng làm ăn phi pháp như cò mồi, lừa đảo in bán thẻ lên tàu giả, trộm cắp, móc túi,… không hoạt động trong khu vực ga.