Ngành in, bao bì Việt tăng ấn tượng, thu 4 tỷ USD

(PLO)- Thị trường xuất khẩu trực tuyến của ngành công nghiệp bao bì đang rất rộng mở.

Ông Vũ Thế Tùng, Giám đốc phát triển kinh doanh và quan hệ chính phủ Alibaba.com cho biết, theo báo cáo của nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Alibaba.com, trong 3 năm từ năm 2019 đến 2021, số lượng người mua và tổng khối lượng hàng hóa (GMV) của ngành hàng in ấn và bao bì trên Alibaba.com đã duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp bao bì đang bước vào giai đoạn thử thách mới với sự thâm nhập của TMĐT toàn cầu đang trên đà tăng tốc, tốc độ tăng trưởng thị trường bao bì thương mại CAGR dự đoán đạt 14,8%, để đạt mốc 60 tỉ USD vào năm 2026. Cùng với đó, nhu cầu về bao bì của các thương hiệu vừa và nhỏ đã tạo ra các yêu cầu mới về bao bì cần phải thông minh, tiện lợi hơn.

Điều này cũng mở ra nhiều hứa hẹn về tiềm năng cho các nhà cung ứng đến từ Việt Nam. Ông Tom Peng, Giám đốc điều hành công ty MediaStep Software Việt Nam cũng nhìn nhận: “Việt Nam đang phát triển và trở thành cường quốc xuất khẩu vững mạnh bởi chúng ta có thể sản xuất bất kỳ sản phẩm chất lượng nào”.

Theo đó, hiện doanh nghiệp của ông đang hợp tác cùng Alibaba.com để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng quốc tế. "Thực tế đã có hàng trăm khách hàng xuất khẩu thành công"- ông Tom Peng nhấn mạnh.

Nghiên cứu của Hiệp hội giấy Việt Nam cũng chỉ rõ, riêng mức tiêu thụ bao bì giấy ở nước ta trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến sẽ tăng 12% nhờ tốc độ đô thị hóa.

Còn đối với ngành in nói riêng, trong 3 năm gần đây đã đóng góp 1% GDP của cả nước, trung bình khoảng 2 tỉ USD. Nếu cộng cả khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), tổng doanh thu ngành in và bao bì Việt Nam đạt 4 tỷ USD. Riêng ngành in TP.HCM chiếm khoảng 60% tổng doanh thu cả nước.

Chưa kể hiện nay với sự phát triển của TMĐT, cùng các hiệp định thương mại tự do, ngành in ấn, bao bì sẽ có nhiều lợi thế trong đầu ra sản phẩm không chỉ ở trong mà còn ngoài nước.

Mặc dù vậy, ông Tùng cũng khuyến nghị doanh nghiệp Việt khi tham gia xuất khẩu ngành bao bì cần tìm hiểu nhu cầu của các nước. Đối với nền tảng Alibaba.com, theo khảo sát cho thấy nhu cầu của khách hàng tập trung vào các mặt hàng như thùng carton, chai thuỷ tinh, túi nhựa, túi giấy, bao bì vận chuyển… với yêu cầu rất cao về khả năng đáp ứng các quy định về môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Tùng, hiện nay tệp khách hàng chủ yếu đến từ các quốc gia là Mỹ, Anh, Úc, Canada và Philippines.

HẠ QUYÊN