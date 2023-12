Ngành may mặc, da giày bắt đầu tuyển lao động trở lại

(PLO)- Sau thời gian dài phải cắt giảm lao động, hiện nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày tại TP.HCM có nhu cầu tuyển lao động trở lại với số lượng lớn...

Trong ngày hội việc làm tổ chức tại Cung văn hóa Lao động (TP.HCM) vừa qua, chị Hồ Thu Thảo (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã thất nghiệp hơn một năm do công ty may nơi chị làm việc gặp khó khăn, phải cắt giảm lao động. Nay chị biết được thông tin ngành may mặc và da giày đang có nhu cầu tuyển lao động trở lại.

Trên 40 tuổi vẫn tuyển

“Sau hàng chục năm là công nhân may, bất ngờ bị mất việc, tôi rất khó xin việc mới vì đã lớn tuổi. Đọc được thông báo các công ty may bắt đầu tuyển lao động trở lại, có nơi trên 40 tuổi vẫn nhận nên tôi đến đây. Sau khi tham khảo một vòng, tôi nộp đơn vào Công ty TNHH Marubishi Summit Việt Nam vì thấy phù hợp, lại gần nhà.” - chị Thảo chia sẻ.

Người lao động tìm việc làm dịp Tết tại ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm công nhân cho một công ty may, sau khi nghỉ việc do bị cắt giảm nhân sự, chị Trịnh Thị Ngọc Thúy (36 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) nhận hàng thủ công đính đá làm tại nhà. Với công việc này, chị có nhiều thời gian lo cho gia đình nhưng thu nhập không ổn định.

“Kỳ này thấy doanh nghiệp tuyển lao động công nhân may và da giày nhiều, độ tuổi cũng cởi mở hơn, có nơi nhận cả người trên 40 tuổi nên tôi khá yên tâm. Nhưng giờ sắp hết năm, tôi chưa sắp xếp được để đi làm lại, qua Tết vô rồi tính” - chị Thúy nói.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tổ chức 134 sàn giao dịch việc làm, tư vấn cho hơn 600.000 NLĐ, giới thiệu việc làm cho hơn 170.000 người. Bà NGUYỄN VĂN HẠNH THỤC, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM

Gắn bó với Công ty TNHH PouYuen Việt Nam gần sáu năm, chị Hoài Thương (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) cũng chật vật xoay xở vượt khó khi nằm trong diện cắt giảm nhân sự. Thay vì về quê như nhiều đồng nghiệp, chị tiếp tục trụ lại TP với hy vọng cuối năm sẽ xin việc làm mới.

“Hồi đầu tháng 10, tôi đã bắt đầu đi tìm việc bằng cách đến các sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM xem có việc gì phù hợp không. Tôi còn trẻ, khỏe nên muốn đi làm để tiếp tục đóng BHXH thay vì rút BHXH một lần hay ngồi hưởng trợ cấp thất nghiệp mãi” - chị Thương chia sẻ, đồng thời cho hay nhiều đồng nghiệp ngành da giày của chị cũng vừa tìm được việc làm dù tuổi đã 35-40.

Tuyển dụng nhiều, mức lương hấp dẫn

Cuối năm 2023, nhiều doanh nghiệp đã có tín hiệu khởi sắc và bắt đầu tuyển lao động trở lại.

Đơn cử, Công ty TNHH Worldon Việt Nam (Khu công nghiệp Đông Nam, huyện Củ Chi, TP.HCM) chuyên về may mặc, da giày đang đăng tin tuyển gần 8.000 lao động với thu nhập dao động 7-10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn có ký túc xá, xe đưa rước và nhiều đãi ngộ lương, thưởng hấp dẫn cho người lao động (NLĐ).

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan) chuyên sản xuất giày từng cắt giảm số lượng lớn công nhân nay cũng đang có nhu cầu tuyển lao động trở lại.

“Bước đầu, công ty cần khoảng 100 công nhân để đáp ứng các đơn hàng mới và nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Sang năm 2024, công ty tiếp tục tuyển lao động thêm để bù đắp vô lượng nhân sự còn thiếu” - ông Đỗ Minh Quân, phụ trách tuyển dụng của công ty, cho biết.

Cũng theo ông Quân, đợt này công ty tuyển lao động độ tuổi 18-45, không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp; thời gian làm việc giờ hành chính hoặc ba ca. NLĐ sẽ được hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bên cạnh đó công ty có hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, có xe đưa rước từ các tỉnh Tiền Giang, Long An, Tây Ninh…

Đại diện Tổng Công ty CP May Việt Tiến cho biết công ty đang có nhu cầu tuyển dụng trên 1.000 lao động ở nhiều vị trí, mức lương 11-30 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, NLĐ được hỗ trợ ăn trưa, được thưởng vào các dịp lễ, Tết, thưởng sản xuất… Độ tuổi yêu cầu là từ 18 trở lên, những người lớn tuổi nhưng đủ sức khỏe, có tay nghề vẫn được chấp nhận.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (nhất là ngành may mặc, da giày) gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng. Theo đó, hàng trăm doanh nghiệp với hàng chục ngàn NLĐ hai ngành này bị ảnh hưởng, phải giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng.

“Mới đây, ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và NLĐ trên địa bàn TP.HCM do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức đã thu hút gần 100 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển mới gần 20.000 vị trí việc làm. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may tuyển lao động từ 100 đến hơn 8.000 người. Đây là tín hiệu rất đáng mừng” - ông Tâm cho hay.

Dự báo quý I-2024 TP.HCM cần khoảng 86.000 chỗ làm việc Theo số liệu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (FALMI), cung lao động năm 2024 ước tính hơn 5,1 triệu người, trong đó lao động nữ trên 2,3 triệu người (chiếm 46,29%). Cầu lao động tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ khoảng 3,2 triệu người (chiếm 67,61%). Trong đó, khu vực thương mại - dịch vụ cần 56.200-62.400 chỗ làm việc (chiếm 72,63%); công nghiệp, xây dựng cần 21.100-23.400 chỗ làm việc (chiếm 27,23%); khu vực nông, lâm, thủy sản cần 109-120 chỗ làm việc (chiếm 0,14%).

VÕ THƠ