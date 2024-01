Ngành TT-TT Đà Nẵng có nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2023

(PLO)- Năm 2023, tổng doanh thu ngành TT-TT TP Đà Nẵng ước đạt 36.571 tỉ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022.

Chiều 16-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tăng 8,1% so với năm 2022

Theo đó, năm 2023, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, toàn ngành TT-TT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Qua đó, có nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2023 của TP Đà Nẵng là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

TP Đà Nẵng liên tục được xướng danh đứng đầu trong các giải thưởng về công nghệ và chuyển đổi số.

Năm 2023, tổng doanh thu ngành TT-TT ước đạt 36.571 tỉ đồng, tăng 8,1% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 147,8 triệu USD, đạt 101,25% so với kế hoạch, tăng 12% so với năm 2022.

Năm 2023, Đà Nẵng đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát chủ đề "Năm dữ liệu số quốc gia" gắn với chủ để của TP.

Đến nay, Đà Nẵng có các CSDL nền và khoảng 100 dữ liệu chuyên ngành chia sẻ dùng chung qua LGSP; 400 thiết bị IoT quan trắc/cảm biến cung cấp dữ liệu theo thời gian thực; CSDL công chứng bắt đầu chia sẻ cho cộng đồng sử dụng có thu phí; 10 dữ liệu mở tạo ra giá trị mới (và mục tiêu đến năm 2025 có 50 bộ dữ liệu mở tạo ra giá trị mới); thí điểm triển khai xây dựng Nền tảng DanangChain để phục vụ hộ dân, doanh nghiệp phát triển kinh tế số.

Đặc biệt, CSDL kết quả TTHC số không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tái sử dụng không cần nộp bản giấy mà còn giúp cơ quan nhà nước bỏ/giảm khoảng 180 TTHC cấp lại do hư hỏng, mất (10% trong tổng TTHC số); cấp ngay TTHC cấp đổi (khoảng 10% trong tổng TTHC số).

Đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC, giai đoạn 1) để kế thừa, phân tích dữ liệu số từ các nguồn khác nhau phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP, các sở ngành và UBND quận, huyện.

Chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương khẩn trương giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình đưa vào vận hành Khu công viên phần mềm số 2.

Tổ chức Hội thảo và định hướng giải pháp phát triển nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn TP Đà Nẵng; tham gia Đoàn công tác của Chủ tịch nước làm việc xúc tiến đầu tư với các Tập Đoàn Synopsys; Intel, Marvell; ITSJ-G, Qorovo tại SanJoe (Hoa Kỳ) về đào tạo phát triển Chip vi mạch và Trí tuệ nhân tạo; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa UBND TP Đà Nẵng và Công ty Synopsys trong lĩnh vực công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế

Đã Nẵng đạt được các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế về thành phố thông minh, chuyển đổi số: Giải thưởng Thành phố thông minh Seoul (Seoul Smart City Prize) năm 2023 cho hạng mục lấy người dân làm trung tâm (Human-Centricity); Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2023 (Viet Nam Smart City ward 2023 - đây là giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các thành phố/đô thị. TP Đà Nẵng là địa phương lần thứ tư liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng này (2020-2023).

Đà Nẵng đạt giải "Thành phố xuất sắc trong triển khai, xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam". Trong ảnh: Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam nhận giải.

Đồng thời Đà Nẵng còn được trao 03 giải thưởng chuyên đề gồm: Thành phố Điều hành, quản lý - Hạ tầng - Dịch vụ công thông minh; Thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch; Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng cũng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số ICT Index; tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng chuyển đổi số tỉnh thành năm 2023 (năm thứ 4 liên tiếp). Là địa phương được vinh danh "Tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số".

Về công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn TP ngày càng chặt chẽ. Thông qua việc sử dụng các giải pháp công nghệ, phát huy vai trò của Tổ Công tác thông tin báo chí, hướng dẫn quy chế phát ngôn, quy chế ứng xử khủng hoảng truyền thông. Đã đẩy mạnh tuyên truyền có chủ điểm, có trọng tâm các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, chương trình hành động của Thành uỷ.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng, mục tiêu trong năm 2024, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xây dựng TP thông minh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó, vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin chính quyền điện tử TP, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhà trường dựa trên Hạ tầng, Dữ liệu, Chính sách và Thông minh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm công cụ để cải cách hành chính; duy trì thứ hạng là địa phương trong tốp đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT và chỉ số về Chính phủ điện tử.

"Triển khai thúc đẩy phát triển Công nghiệp Chip bán dẫn vi mạch và AI. Triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án: Mở rộng Trung tâm dữ liệu; dự án Trung tâm xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh (do KOICA tài trợ bằng sản phẩm, không hoàn lại); dự án Cập nhật, nâng cấp nền tảng và ứng dụng dùng chung Hệ thống thông tin chính quyền điện tử, dự án Xây dựng Kho dữ liệu thuộc Đề án xây dựng TP thông minh", ông Thanh cho hay.

Theo ước tính của Bộ TT-TT, tỷ trọng kinh tế số năm 2022 của Đà Nẵng chiếm 19,76% GRDP TP. Tính đến nay có 83,14% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 99,82% doanh nghiệp nộp thuế điện tử.

HOÀI AN