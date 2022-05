Ngày 12-5, Đắk Lắk bất ngờ ghi nhận ca mắc COVID-19 nhiều nhất cả nước

Bản tin Bộ Y tế chiều 12-5 công bố cả nước hôm nay ghi nhận 3.949 ca ghi nhận COVID-19, đều là ca bệnh trong nước.

Số ca mắc COVID-19 hôm nay tăng 1.191 ca so với ngày trước đó tại 55 tỉnh, thành phố (có 3.294 ca trong cộng đồng).

Một số địa phương có ca mắc COVID-19 như Đắk Lắk 1.251 ca, Hà Nội 509 ca, TP.HCM 49 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 43 ca…

Sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin, Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 2.550 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.690.471 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.025 ca nhiễm).

Trong ngày 12-5, Việt Nam công bố 7.441 ca khỏi bệnh COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.334.964 ca.

Hiện nước ta còn 346 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó 270 ca thở oxy qua mặt nạ, 42 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 7 ca thở máy không xâm lấn, 25 ca thở máy xâm lấn và 2 ca phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

Trong 24 giờ qua, cả nước cũng ghi nhận 3 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.063 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 11-5 có 183.381 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 216.326.254 liều, số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 2.118.136 liều (mũi 1).