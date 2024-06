Ngày 21-6, VKSND huyện Đắk Glong xin lỗi vợ chồng bị bắt oan 15/06/2024 16:56

Ngày 15-6, lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết viện đã chỉ đạo VKSND huyện Đắk Glong sớm thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai, phục hồi danh dự cho hai vợ chồng ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong).

Hai vợ chồng ông Trường bị bắt giam oan bốn tháng và phải mang thân phận bị can suốt tám năm qua mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Vợ chồng ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Theo VKSND tỉnh Đắk Nông, sau khi thực hiện xong các công việc xin lỗi, bồi thường, VKSND tỉnh sẽ xác định trách nhiệm của các cán bộ có liên quan trong vụ việc để xử lý theo quy định.

Còn bà Hà Thị Phương Thảo, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong cho biết, dự kiến ngày 21-6 VKSND huyện này sẽ tổ chức xin lỗi trực tiếp, cải chính công khai đối với vợ chồng ông Trường- bà Loan tại trụ sở UBND xã Đắk Ha.

Nội dung xin lỗi, cải chính dự kiến sẽ đăng trên cổng thông tin điện tử VKSND tỉnh Đắk Nông và báo của tỉnh.

Hiện thông báo tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự đã được gửi đến vợ chồng ông Trường- bà Loan.

Cùng với đó, VKSND huyện Đắk Glong đã thụ lý đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của vợ chồng ông Trường- bà Loan. Vợ chồng ông Trường- bà Loan có đơn yêu cầu bồi thường 4,2 tỉ đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2014, vợ chồng ông Lê Trường tách 5,2 ha đất bán cho hai người ở xã Đắk Ha với giá 700 triệu đồng. Các bên thống nhất ký kết với nhau bằng giấy chuyển nhượng (viết tay) với nội dung “giấy chuyển nhượng đất và hoa màu trên đất”. Việc thanh toán được chia thành nhiều đợt.

Khi bên mua đưa máy móc vào cải tạo đất thì có người ngăn cản. Bên mua tố cáo vợ chồng ông Trường gian dối trong chuyển nhượng đất để chiếm đoạt tài sản của họ.

Tháng 5-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trường, bà Loan để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 6-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thay đổi quyết định khởi tố bị can, từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vi phạm các quy định về sử dụng đất.

Đến ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do hành vi của ông Trường, bà Loan không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.