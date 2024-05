Vợ chồng bị bắt tạm giam oan đòi bồi thường 4,2 tỉ đồng 25/05/2024 11:24

Ngày 25-5, trao đổi với PLO, lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong cho biết đã gửi báo cáo đến VKSND tỉnh Đắk Nông liên quan đến việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Lê Trường (59 tuổi) và vợ là bà Tôn Nữ Kim Loan (57 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Vợ chồng ông Lê Trường yêu cầu cơ quan điều tra bồi thường 4,2 tỉ đồng. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Bị kỳ thị

Ông Trường kể suốt tám năm qua, cả hai vợ chồng mang thân phận bị can. Nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí miệt thị đối với họ. “Người hiểu thì thông cảm cho chúng tôi. Nhưng đa số thì xì xào sau lưng và truyền đến tai tôi: có tội thì mới bị công an bắt” - ông Lê Trường nghẹn giọng nhớ lại.

Uống ly nước để bình tĩnh hơn, ông Lê Trường tiếp câu chuyện: “Công an ập đến đọc lệnh khám xét nhà ngay lúc vợ chồng đang làm vườn. Khi đó, người dân hiếu kỳ cũng có mặt rất đông. Họ cho rằng vợ chồng tôi bị bắt do buôn phân bón giả, buôn hê-rô-in, hay lừa đảo. Từ đó, tôi và vợ bị tạm giam biệt lập ở Công an huyện Đắk Glong. Chúng tôi không bị nhục hình, đánh đập nơi giam giữ u tối khiến chúng tôi ám ảnh mỗi lần nhớ lại”.

Ông Lê Trường chia sẻ với PV. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Còn theo lời bà Loan, trước và tại thời điểm bị bắt tạm giam bốn tháng, vợ chồng ông bà có kinh doanh phân bón. Khách hàng là người dân ở địa bàn xã Đắk Ha. Công nợ được ghi chép tại một quyển sổ, đối với những người quen biết thì không.

Tuy nhiên, sau bốn tháng bị tạm giam ở nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Glong, rồi chuyển lên Công an tỉnh Đắk Nông, gia đình bị mất sổ sách ghi chép. Bởi vậy, nhiều khoản nợ bà Loan không còn nhớ để đòi.

“Đau buồn nhất là đứa con trai thứ hai mới học đến lớp 6, khi bố mẹ bị bắt nó bỏ học luôn” - bà Loan tâm sự.

Các cơ quan tố tụng tích cực giải quyết Xác nhận với PV, lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong cho biết huyện đang chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tỉnh mới có hướng xử lý tiếp theo. Trong khi đó, ông Tạ Đình Đề, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đã nhận được đơn yêu cầu bồi thường của vợ chồng ông Lê Trường. “Tôi giao cho Thanh tra của Viện thành lập tổ đi kiểm tra toàn bộ nội dung này, báo cáo lãnh đạo viện để có kế hoạch cụ thể. Đối với các cá nhân liên quan vụ việc, chúng tôi đang cho thẩm tra lại” - ông Tạ Đình Đề cho hay. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo, sau đó sẽ cung cấp các thông tin liên quan cho PV.

Thiệt hại đủ đường

Ông Lê Trường thông tin thêm: Suốt tám năm mang thân phận bị can, vợ chồng ông không những chịu tổn thất nặng nề về tinh thần, vật chất mà còn thường xuyên bị nhóm người lạ mặt vô cớ vào đòi tranh chấp phần đất gia đình đang sử dụng.

Mỗi lần nhớ lại chuyện bị bắt giam, tâm trạng bà Tôn Nữ Kim Loan luôn nặng trĩu, buồn phiền. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Theo ông Trường, gia đình ông kiến nghị bồi thường 4,2 tỉ đồng. Trong đó, bị mất hai chiếc máy cày, có tổng trị giá 200 triệu đồng; 3.000 gốc tiêu bị chết khô, do không có người chăm sóc trị giá 600 triệu đồng; bị mất 60 tấn phân bón (giá 8 triệu đồng/tấn)…

“Trong tám năm (từ lúc bị bắt tạm giam ngày 13-6-2016 đến ngày ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can là ngày 10-4-2024), công an áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú còn khiến cho các kế hoạch đi làm ăn xa không thực hiện được. Thiệt hại mỗi năm ước tính khoảng 300 triệu đồng” - ông Trường nói.

Còn bà Loan cho biết thêm vợ chồng bà đã gửi đơn, qua đó yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong và VKSND cùng cấp phải tổ chức xin lỗi công khai; để các cơ quan báo đài trung ương, địa phương đăng tải thông tin.