Ngày đầu làm việc sau sáp nhập phường ở Đà Nẵng: Công việc trôi chảy 02/01/2025 19:03

Ngày 2-1 là ngày làm việc đầu tiên của các phường mới tại Đà Nẵng sau sáp nhập phường.

Trong đó, phường Phước Ninh (quận Hải Châu) được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập phường Nam Dương, Bình Hiên và Phước Ninh.

Ghi nhận tại UBND phường Phước Ninh mới, người dân đến liên hệ làm thủ tục hành chính không nhiều, công chức phường giải quyết cho người dân nhanh chóng.

Không nhiều người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND phường Phước Ninh mới. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, tân Chủ tịch UBND phường Phước Ninh tỏ ra vui mừng khi đến hiện tại sau công tác sáp nhập, mọi công việc của phường mới chưa gặp trục trặc gì.

“Dữ liệu ba phường cũ đổ về chung rồi, mình phân công ba công chức ở ba phường cũ nếu thủ tục thuộc phường nào thì công chức đó giải quyết trước mắt, tạo thuận lợi nhất cho người dân”, ông Nam cho hay.

Phường Phước Ninh cũng thành lập tổ giúp việc xử lý những nội dung sau sáp nhập phường có phát sinh mới, không thuộc thẩm quyền của phường để có thể xử lý nhanh nhất.

Tại quận Sơn Trà, phường An Hải Nam được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập phường An Hải Đông và An Hải Tây.

Tân Chủ tịch UBND phường An Hải Nam Nguyễn Lâm Hà khẳng định, các công việc đều trôi chảy, chưa có khó khăn gì trong hoạt động của phường cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân.

Các công việc tại UBND phường An Hải Nam đều trôi chảy. Ảnh: TẤN VIỆT

Về các giấy tờ thiết yếu của người dân, ông Hà cho hay nếu người dân không có nhu cầu đổi sang giấy tờ mới thì không cần phải làm.

“Nếu thay đổi thì chủ yếu là căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng hiện nay chưa ai có nhu cầu như vậy. Tinh thần của anh em cán bộ công chức cũng thoải mái, đã xác định tư tưởng rồi thì cứ làm việc bình thường thôi”, ông Hà nói.

Theo một số người dân đến giao dịch, việc sáp nhập phường sẽ không phải là nỗi lo lắng nếu thủ tục giấy tờ không cần phải thay đổi về địa danh hành chính, không gây phiền hà cho dân.

Được biết trong hôm qua (1-1), dù là ngày nghỉ lễ nhưng tại UBND các phường mới sau sáp nhập, cán bộ công chức vẫn đi làm để thực hiện bàn giao thủ tục giấy tờ, con dấu và những nội dung công việc liên quan.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, TP Đà Nẵng có tám đơn vị hành chính cấp huyện, gồm sáu quận và hai huyện; 47 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 phường (trước khi sáp nhập là 45 phường) và 11 xã.