Ngày hội “Nông dân với văn hóa giao thông” năm 2023

Sáng 11-11, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM phối hợp Ban An toàn giao thông TP.HCM và UBND huyện Bình Chánh tổ chức Ngày hội “Nông dân với văn hóa giao thông 2023" với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày hội có sự đồng hành của Sở Tư pháp TP.HCM, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP.HCM, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trường THPT Phong Phú với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.

Tham dự ngày hội có sự tham gia của đại diện các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội TP và hơn 1200 cán bộ, hội viên nông dân, thầy cô, học sinh trường THPT Phong Phú và 83 chủ nhiệm CLB “Nông dân với an toàn giao thông”.

Phát biểu khai mạc, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, Phó ban Tổ chức Ngày hội cho biết nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, hằng năm Hội Nông dân các cấp luôn thay đổi hình thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng văn hoá an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Ngày hội được diễn ra cũng là dịp để tuyên truyền cho học sinh và nông dân hiểu rõ hơn về kiến thức an toàn giao thông. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nông dân các quận, huyện nghe những kiến thức về an toàn giao thông. Ảnh: HUỲNH THƠ

Học sinh cũng chăm chú lắng nghe những kiến thức bổ ích để tham gia giao thông đúng và an toàn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nông dân các quận, huyện sau khi được phổ biến kiến thức về an toàn giao thông còn được tham gia cuộc thi trả lời những câu hỏi về giao thông. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tại Ngày hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí “Tết nghĩa tình” cho bà con nông dân có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: HUỲNH THƠ

Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM còn trao tặng 2 công cụ sản xuất (gồm máy xới đất mini; xe nước mía), trị giá 26.480.000 đồng trích từ nguồn kinh phí “Tết nghĩa tình” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn Ảnh: HUỲNH THƠ

Học sinh tham gia trò chơi liên quan đến an toàn giao thông. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ngày hội được tổ chức nhầm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò của Hội Nông dân các cấp trong công tác phối hợp với Ban An toàn giao thông, các ngành, đoàn thể đối với công tác tổ chức các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, thực hiện hiệu quả chủ đề An toàn giao thông năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Đồng thời, Ngày hội còn được diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

