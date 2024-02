Ngày vía Thần Tài 'kịch tính' tại Hà Nội

Mở cửa ngày vía Thần Tài hôm nay, 19-2, tức mùng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn, giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý nhìn chung giảm nhẹ hoặc đi ngang so với hôm qua. Lý do chính là do sự điều chỉnh giá của các thương hiệu lớn.

Ngày vía Thần Tài năm Giáp Thìn tại cửa hàng của PNJ ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Diệp

Giá vàng liên tục biến động

Cho đến khoảng 9-10 giờ sáng đã có ba lần giá vàng được điều chỉnh. Kết quả, giá vàng miếng giảm nhanh trong khi giá vàng nhẫn và nữ trang giữ nguyên.

Thời điểm 10h15 sáng, Công ty Vàng bạc Đá quý SJC giảm thêm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng cả hai chiều mua bán, xuống 74,5 - 77,5 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn tới 1,3 triệu đồng chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra được xác lập cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, đà giảm được thu hẹp khi SJC có hai lần điều chỉnh tăng tổng cộng thêm 500.000 đồng một lượng. Lúc 14h, giá mua - bán vàng miếng yết tại SJC ở 75 - 78 triệu đồng một lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), một hệ thống lớn kinh doanh vàng miếng SJC, giá cuối giờ chiều nay ở mức 75 – 77,95 triệu/lượng, tức mức giá bán ra thấp hơn một chút so với giá do SJC niêm yết.

Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được cạnh tranh theo cách khác với giá mua bán cùng thời điểm ở mức 75,25 – 77,95 triệu/lượng, tức chiều mua vào cao hơn một chút so với giá niêm yết tại SJC.

Ngày vía Thần Tài ngược chiều thị trường thế giới

Ngày vía Thần Tài của Việt Nam có điểm khác biệt với diễn biến giao dịch trên thị trường New York. Mặc cho giá vàng miếng thương hiệu quốc gia Việt Nam SJC giảm trong những giờ đầu, giá vàng giao dịch phiên mở cửa hôm nay tại sàn New York tăng thêm 9USD, lên 2.021USD/ounce.

Diễn biến ngược chiều này giúp thu hẹp giá vàng trong nước và bên ngoài. Cụ thể, tính theo tỉ giá tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 60,15 triệu đồng một lượng (không kể thuế, phí), tức rẻ hơn vàng SJC trong nước 17 triệu đồng. Khoảng cách này hẹp hơn với giá vàng nhẫn, như sáng nay chỉ khoảng 4,5-5 triệu đồng một lượng.

Nếu coi cả Tết Nguyên đán và ngày vía Thần Tài là một dịp kinh doanh thì so với vùng giá cách đây một tháng, giá các doanh nghiệp bán ra cho người dân hôm nay đang cao hơn gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Nhận định về triển vọng giá vàng trong tuần này, các chuyên gia cho rằng yếu tố tác động mạnh nhất đến giá vàng trong tuần chính là số liệu lạm phát Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ ba, 20-2, theo giờ Mỹ.

Thông tin về lạm phát Mỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD sớm hơn thời điểm tháng 6-2024. Nếu không, lãi suất đồng USD có thể được neo cao trong thời gian dài, ảnh hưởng xấu đến triển vọng giá vàng.

Chính vì vậy, những người mua vàng dịp vía Thần Tài cần theo dõi chặt chẽ diễn biến giá vàng những ngày tới để biết diễn biến giá trị tài sản mình đã mua.

Sân chơi của các thương hiệu lớn



Như thường lệ, cuộc đua mua - bán vàng ngày vía Thần Tài năm Giáp Thìn này vẫn là sân chơi của các thương hiệu vàng, trang sức lớn trên thị trường. Dù vậy, có vẻ nhu cầu mua - bán không sôi động như các năm trước.

Tại khu vực đường Trần Nhân Tông, Hà Nội, từ sáng sớm, cửa hàng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đã xếp ghế đợi khách đến xếp hàng mua vàng. Tuy nhiên, khác ngày vía Thần Tài hai năm COVID-19 và kể cả năm ngoái 2023, đến 5 giờ sáng, người đến mua vàng mới chỉ lác đác. Ảnh: Ngọc Thành

Tình trạng này không cải thiện nhiều cho đến khoảng 8 giờ sáng như trong ảnh.

Ảnh: Ngọc Diệp

Đến khoảng 10 giờ, các phố vàng mới bắt đầu sôi động, xuất hiện những khách hàng cầm lượng tiền mặt lớn đi mua vàng miếng. Tuy nhiên, phổ biến nhất là nhu cầu mua khoảng 1, 2 hoặc 5 chỉ. Theo quan niệm dân gian, 1 chỉ để cầu may, 2 chỉ để cầu phát và 5 chỉ để cầu tài.

Khoảng thời gian từ 10-12 giờ trưa là sôi động nhất. Tại một số cửa hàng của các thương hiệu lớn, người dân phải lách người mới có thể đi vào trong mua được vàng. Nhiều người cầm theo cả xấp tiền để mua. Ảnh: Ngọc Diệp

Lượng khách tìm đến các cửa hàng vàng tấp nập, ngồi chờ ở vỉa hè tăng gấp 4-5 lần lúc sáng sớm. Xe của khách để kín các vỉa hè và tràn ra lòng đường góc phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương.

Để có thể thu hút tối đa khách hàng, các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý chấp nhận mọi hình thức thanh toán, từ tiền mặt cho đến quét mã QR, quẹt thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, phổ biến nhất vẫn là tiền mặt và chuyển khoản. Ảnh: Ngọc Diệp

Những năm gần đây, quan niệm về vàng cũng dần thay đổi. Việc mua và sở hữu vàng không chỉ là lựa chọn của người trung niên trở lên mà có rất nhiều bạn trẻ cũng đi mua vàng. Ảnh: Ngọc Diệp

"Bắt kịp xu thế của giới trẻ và đặc biệt là GenZ, một số doanh nghiệp đã tung ra nhiều sản phẩm vàng mini với giá trị thấp, nhiều tạo hình hấp dẫn trẻ trung như mèo Kitty hay hình túi vàng dễ thương" - bà Phạm Thúy Dung - Giám đốc chi nhánh PNJ Miền Bắc thông tin. Dòng sản phẩm vàng loại nhỏ (mini) 0,3-0,5 chỉ cho ngày Thần Tài của nhiều thương hiệu "cháy" hàng trong buổi sáng khi nhiều người trẻ đẩy mạnh tích lũy tài sản. Nhân viên cửa hàng phải dùng sản phẩm trưng bày để bán cho những khách tới muộn. Ảnh: Ngọc Diệp

Đến đầu và giữa buổi chiều, không khí mua bán vàng ngày vía Thần Tài đã hạ nhiệt. Các phố vàng chỉ tấp nập trở lại từ khoảng từ 16 giờ 30 chiều, cũng là giờ tan tầm. Cập nhật của phóng viên đến 19 giờ, một số cửa hàng đã bán hết các sản phẩm vàng ngày vía Thần Tài và phải nhập thêm hàng về để phục vụ cho ca bán tối. Ảnh: Ngọc Diệp

Chập tối, khách hàng phải đợi lô hàng mới từ kho an toàn chuyển về. Một số điểm kinh doanh cho biết trong ngày vía Thần Tài này, cửa hàng sẽ mở cửa phục vụ cho đến người khách cuối cùng. Ảnh: Ngọc Diệp

Dù vậy, sự sôi động này chủ yếu là ở các điểm kinh doanh của các thương hiệu vàng, trang sức lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý. Còn tại các cửa hiệu nhỏ, dù cũng bán vàng miếng SJC và sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn nhưng khách vào ra không nhiều lắm. Ảnh: Ngọc Diệp