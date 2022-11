Nghi can ‘chạy’ giấy chứng sinh để tại ngoại rồi buôn hàng chục kg ma túy

(PLO)- Người phụ nữ bị tuyên phạt án tù chung thân về tội mua bán ma túy đã chạy giấy để được tại ngoại để tiếp tục phạm tội.

Ngày 8-11, tại trụ sở Công an quận 8, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi trao khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

Theo Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, qua công tác nắm bắt, chuyển hóa địa bàn, trinh sát phát hiện đường dây mua bán ma túy số lượng lớn do những đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện ma túy và cờ bạc cầm đầu.

Trong số này, nổi lên là người phụ nữ từng bị tuyên phạt án tù chung thân hồi năm 2016 mang tên Thảo “bầu”.

Thảo “bầu” tên thật là Nguyễn Thị Thanh Thảo (45 tuổi; thường trú ở phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1). Người phụ nữ cặp, sống như vợ chồng với Chung Văn Phước tại một căn nhà trên địa bàn quận 8.

Thảo là người được đưa vào danh sách quản lý ở địa bàn. Người phụ nữ bị tuyên án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy hồi năm 2016 nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ.

Đến năm 2019, Thảo “chạy” được một giấy tờ chứng sinh, nuôi con nhỏ và gửi cho tòa nên tiếp tục được hoãn thi hành án.

Theo Đại tá Lê Văn Bích, chỉ còn hai tháng nữa, Thảo sẽ bị thi hành án phạt tù chung thân. “Người phụ nữ này đang tiếp tục chạy thêm giấy tờ thể hiện việc mang thai, nuôi con nhỏ để hoãn thi hành án” – Đại tá Bích nói.

Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Thảo tổ chức đường dây mua bán ma túy rất kín kẽ trên địa bàn quận 8.

Công an quận 8 đã báo cáo với Ban giám đốc Công an TP.HCM nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Thiếu tướng Lê Hồng Nam và Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Đại tá Mai Hoàng.

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với sự tham gia của nhiều đơn vị nghiệp vụ, trong đó chủ công là Công an quận 8 và Phòng Cảnh sát ma túy (PC04).

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng phối hợp đã bắt được một nghi can trong đường dây đang trên đường đi giao một bánh ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an quận 8 phối hợp Phòng PC04 và các đơn vị liên quan kiểm tra 9 địa điểm trên địa bàn quận 8, tỉnh Đồng Nai... thu giữ 29 bánh heroin, nhiều ketamine, hàng trăm viên thuốc lắc...

Ngày 5-11, trinh sát ập vào căn nhà nằm ở khu vực hẻm hóc phức tạp trên địa bàn phường 5, quận 8 là nơi Thảo cùng chồng hờ sinh sống.

Phát hiện công an, Thảo tung chạy lên lầu, nhảy từ độ cao chừng 4 mét xuống mái tôn nhà hàng xóm nhưng không bị thương tích.

Người phụ nữ cầm đầu đường dây ma túy sau đó lẩn vào các con hẻm nhỏ, chằng chịt tẩu thoát xuống địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An. “Khi đi, Thảo chỉ mang theo được một chiếc điện thoại "cùi bắp’” – Trưởng Công an quận 8 nói.

Thảo sau đó liên hệ với Phước, lúc này đang ở Đồng Nai cùng hẹn gặp tại căn nhà ở khu vực khá vắng vẻ ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Hơn 19 giờ tối ngày 7-11, trinh sát vây ráp, chỉ chừa lối cửa sau rồi gõ cửa trước. Thấy động, Thảo và Phước tháo chạy bằng lối cửa sau và bị bắt giữ.

Qua khám xét 11 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, trong đó phường 14, quận 8, 6 địa điểm, phường 15, 3 địa điểm và 2 căn nhà ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai, công an thu giữ tổng cộng 29 bánh heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật có liên quan.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã trao thư khen cho 6 đơn vị tham gia triệt phá đường dây này. Quận ủy UBND quận 8 cũng đã trao khen thưởng cho các đơn vị trên.

NGUYỄN TÂN