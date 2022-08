Nghi phạm đâm chết người ở Bình Tân tới công an đầu thú

Ngày 25-8, Dương Hoàng Việt Em (40 tuổi, quê An Giang) đang được Công an quận Bình Tân, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Em là nghi phạm trong vụ đánh nhau trên đường Hồ Văn Long thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân khiến ông NVG (40 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tử vong.

Theo lời khai ban đầu, Em và ông G có mối quan hệ quen biết từ trước. Những lúc tiếp xúc thường ngày, Em cho rằng ông G đã nhiều lần bắt nạt mình.

Sáng 25-8, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Ông Em được cho là bị ông G tát vào mặt.

Cả hai đều có hung khí tấn công qua lại rồi rượt đuổi nhau trên đường. Ông G bị Em đâm trúng người, trọng thương, tử vong sau đó. Đối thủ cũng bị thương đi về ngôi nhà gần đó.

Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra.

Ông Em sau đó đến công an đầu thú khai nhận hành vi.