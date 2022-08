Nghi phạm sát hại bạn thân ở Nhà Bè khai động cơ gây án

Ngày 10-8, Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Nhà Bè bắt khẩn cấp Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Lê Hoàng Ph (34 tuổi, ngụ Long An, công nhân xưởng gỗ).

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02, cho biết vào khoảng 22 giờ ngày 6-8, bảo vệ tại khu dân cư Phú Xuân (huyện Nhà Bè) phát hiện thi thể người đàn ông nên báo công an.

Công an huyện Nhà Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nạn nhân là anh Ph.

Qua giám định pháp y, anh Ph bị đâm nhiều nhát, tử vong vì vết thương nặng ở bụng.

Thủ Trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là Đại tá Mai Hoàng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng PC02 nhanh chóng phối hợp với lực lượng hình sự Công an bảy tỉnh giáp ranh như công an tỉnh Long An, Bến Tre… nhanh chóng truy bắt nghi phạm.

Qua hình ảnh camera an ninh và rà soát nhiều mối quan hệ của nạn nhân, công an khoanh vùng biển số xe và nghi phạm. Tiến là người từng có tiền án về mua bán ma tuý, ở tù nhiều năm và khi mãn hạn ra hành nghề xe ôm.

Trong khi đó, nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ quen biết, từng đưa về nhà ăn nhậu chung. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tiến mất dạng, nhiều tổ trinh sát được huy động xác định nơi lẩn trốn kẻ gây án.

Sau hai ngày điều tra, sáng ngày 10-8, một tổ trinh sát hình sự Phòng PC02 phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre mật phục, vây bắt được Tiến khi người này đang trốn ở đây.

Tại cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, cả hai quen biết nhau đã lâu và chơi thân khoảng sáu năm. Thời gian quen biết, Ph có vay Tiến năm triệu, bạn nhiều lần đòi nhưng không trả mà nói khích nên Tiến nảy sinh lòng thù hận.

Tối 6-8, Ph chạy xe máy từ Long An lên nhà Tiến ở quận 7 rủ nhậu. Trên đường đi, Tiến nói bạn trả lại mình số tiền đã mượn nhưng không được đồng ý và xảy ra cự cãi.

Khi đi qua khu dân cư Phú Xuân, huyện Nhà Bè cả hai dừng lại, xô xát. Tiến sau đó rút dao bấm trong người, tấn công nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ, tử vong.

Trưởng Phòng PC02 cho biết, nhiều vụ án gây hậu quả lớn xuất phát từ những mâu thuẫn vụn vặt. “Đây là vụ việc tương tự, mâu thuẫn giữa hai bên nhỏ nhưng đã bộc phát gây ra án mạng” – Thượng tá Hiếu khuyến cáo.