Trèo qua dải phân cách, bị xe máy chạy trong làn ô tô tông trúng

Trưa 8-8, Đội CSGT Phú Lâm (PC08) Công an TP.HCM hoàn tất việc xử lý hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông đi bộ trọng thương.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người đàn ông đi bộ từ đường số 9 ra Quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Người này này leo qua dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy trên Quốc lộ 1 thì bị xe máy 59N1 - 185.56 do người đàn ông trung niên điều khiển, chạy trong làn ô tô hướng từ An Lạc về An Sương tông trúng.

Cú tông mạnh khiến người đi bộ và người đi xe máy đều bị ngã ra đường, bị thương. Trong đó người đi bộ bị thương rất nặng. Cả hai nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận, khu vực xảy ra tai nạn nằm trong làn ô tô. Nơi này cũng không có điểm mở dải phân cách hay vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Trong khi đó nhiều người tự ý băng qua dải phân cách để sang đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Công an sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đến trưa cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.