Theo thông tin của PLO, sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 17-12, tại Km9+500 đường Bùi Viện, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng (chân cầu Lãm Khê).

Ở thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 15C1-027xx do anh Tạ Anh L., 36 tuổi, trú tại Thuỵ Trình, Thái Thụy, Thái Bình điều khiển theo hướng cầu Lãm Khê đi cầu Bùi Viện, khi đi đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, anh L. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đội CSGT số 2 Phòng CSGT đường bộ - Đường sắt, công an Hải Phòng đã phối hợp Công an quận Kiến An thụ lý giải quyết. Nguyên nhân ban đầu xác định, anh L. điều khiển xe máy tự va chạm với đảo giao thông.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn mà nguyên nhân do người lái xe tự đâm vào đảo giao thông trên tuyến đường này. Nguyên nhân do dải phân cách cứng sơn phản quang đã mờ nên rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây khi trời tối.

Xe máy tông vào dải phân cách khi trời mưa, 2 người thương vong (PLO)- Trời tối, mưa khiến người lái xe máy lao vào dải phân cách bên đường làm một người tử vong, một người bị thương.

NGỌC SƠN