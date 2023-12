Sáng 14-12, lãnh đạo phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc nghi là nổ pháo khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 15 ngày 13-12, tại nhà số 1 đường Tân Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc nghi do nổ pháo. Hiện gia đình đang tổ chức tang lễ. Ảnh: Anh Vũ

Lúc này một tiếng nổ lớn vang lên tại ngôi nhà này. Người dân sau đó chạy tới tìm hiểu sự việc thì phát hiện trong nhà đồ đạc vỡ vụn, nền nhà đầy mảnh giấy, có mùi thuốc pháo. Một nam thanh niên trong nhà là PMC, 18 tuổi, bị thương nặng nên được người dân đưa đi bệnh viện, tuy nhiên không qua khỏi.

Hiện, công an quận Hải An đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo nhận định ban đầu, vụ nổ nghi do quấn pháo.

NGỌC SƠN