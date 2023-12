Nam thanh niên cầm gậy ba chỉa, phóng xe điên cuồng trên phố

Ngày 10-12, thông tin từ Tổ công tác HP22 - Công an TP Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý nam thanh niên mang theo hung khí, di chuyển tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng.

Tổ công tác HP22 Công an quận Kiến An, Hải Phòng bắt giữ nam thanh niên và tang vật. Ảnh: HP22

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 20, tối qua, 9-12. Trong quá trình tuần tra tại tuyến đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Tổ công tác HP22 - Công an quận Kiến An phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy di chuyển tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng. Không những vậy, nam thanh niên này còn cầm theo hung khí là một cây gậy ba chỉa dài 3 mét, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Thấy có biểu hiện bất thường, Tổ công tác đã tiến hành bắt giữ, đưa nam thanh niên này và tang vật về trụ sở Công an quận Kiến An để xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, nam thanh niên là Phạm Duy Thành, 17 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Đồng Xuân, xã Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng, nơi ở hiện tại ở xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ mục đích cầm theo hung khí của nam thanh niên này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC SƠN