Chiều 5-12, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cụ ông tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày trên đường 354 thuộc địa phận thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết.

Thời điểm này, xe ô tô tải 15H.004xx do tài xế Nguyễn Văn H (43 tuổi, trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) điều khiển, chạy cùng chiều thì va chạm với xe đạp do ông Bùi Minh G (75 tuổi, trú xã Kiến Thiết) là cụ G tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khống chế người đàn ông nghi ngáo đá, cầm búa, gạch ném xuống đường (PLO)- Phải mất gần một ngày, công an mới có thể khống chế người đàn ông nghi ngáo đá, cầm búa, tuýp sắt và dùng gạch vỡ ném xuống Quốc lộ 37.

NGỌC SƠN