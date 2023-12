Hải Phòng xử lý hơn 1.000 học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông

(PLO)- Chỉ trong 2 tháng thực hiện, Công an thành phố Hải Phòng đã xử lý 1.069 học sinh, sinh viên vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ngày 3-12, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, thực hiện chuyên đề tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Công an Hải Phòng đã xử lý 1.069 trường hợp vi phạm là học sinh, sinh viên.

Cụ thể, chuyên đề xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên đã được công an Hải Phòng thực hiện theo 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 30-8 đến ngày 14-9), công an các đơn vị, địa phương tập trung công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình để xác định cụ thể về nội dung, thời gian, phương pháp thực hiện mục tiêu đề ra; đồng thời phối hợp hướng dẫn 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh, sinh viên, đặc biệt là nội dung không giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông.

Giai đoạn 2 (từ ngày 15-9 đến ngày 14-11), lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự Công an Hải Phòng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Kết quả, 2 tháng thực hiện, lực lượng công an thành phố đã xử lý 1.069 trường hợp vi phạm về TTATGT là học sinh, sinh viên.

Trong đó, lực lượng chức năng ra quyết định phạt tiền 575 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt 586,9 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 28 trường hợp, tạm giữ 445 phương tiện; phạt cảnh cáo 220 trường hợp; nhắc nhở 274 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng công an cũng xử phạt 62 trường hợp phụ huynh có hành vi vi phạm giao xe cho người không đủ điều kiện. Từ công tác kiểm tra, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm, lực lượng công an đã gửi 482 thông báo vi phạm cho các cơ sở giáo dục.

