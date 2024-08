Nghiêm cấm trường học ép buộc học sinh mua đồng phục 30/08/2024 09:43

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2024-2025. Trong đó, có một nội dung quan trọng được Sở GD&ĐT đặc biệt nhấn mạnh liên quan đến việc mua đồng phục của học sinh chuẩn bị năm học mới.

Phụ huynh học sinh và học sinh đến mua đồng phục tại một ngôi trường trên địa bàn TP.HCM. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM nghiêm cấm các trường ép buộc học sinh mua đồng phục. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 26 của Bộ GD&ĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, theo đó nguyên tắc đồng phục phải bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội từng địa phương.

Nếu có nhu cầu thì trường học chỉ quy định mẫu mã để gia đình học sinh tự may, mua đồng phục. Nhà trường không thay đổi quy định đồng phục để thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí.

Ngoài lưu ý về việc bán, mua đồng phục của học sinh, Sở GD&ĐT còn yêu cầu trường học công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học. Các trường không yêu cầu học sinh mua sắm đề cương, tài liệu tham khảo, sách, vở bài tập. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm chủ động, không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương khi năm học mới bắt đầu.

Riêng các chương trình nhà trường phải được xây dựng và triển khai thực hiện đúng theo quy định; đảm bảo tính tự nguyện, đồng thuận tham gia của từng cá nhân người học ngay từ đầu năm học; thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trường học rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh - học viên phù hợp với yêu cầu, tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bảo đảm khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, đặc biệt quan tâm đến nhà vệ sinh, vệ sinh môi trường; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trường học, đặc biệt là phòng ngừa tai nạn thương tích, bạo lực học đường ngay từ đầu năm học.

Chương trình Lễ khai giảng năm học đảm bảo tính an toàn, vui tươi, ý nghĩa, ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm.

Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP tổ chức Lễ khai giảng đồng loạt vào sáng 5-9-2024.

Chương trình Lễ khai giảng gồm các nội dung sau: văn nghệ chào mừng; nghi thức đón học sinh đầu cấp (ngắn gọn, ý nghĩa); chào cờ, hát Quốc ca (không dùng bản nhạc có lời bài hát được ghi sẵn); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo và cắt băng khánh thành (đối với trường mới); đọc thư của Chủ tịch nước (mời lãnh đạo địa phương); diễn văn khai giảng của hiệu trưởng (ngắn gọn); đánh trống khai trường (Hiệu trưởng đánh trống khai trường); tặng hoa chúc mừng (lãnh đạo TP, nếu có); khen thưởng, trao học bổng (nếu có); bế mạc.

Sau phần lễ, nhà trường tổ chức phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn, lành mạnh.