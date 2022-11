ngộ độc rượu ngâm hạt mã tiền

(PLO)- Sau khi uống rượu ngâm hạt mã tiền, người đàn ông khó thở, co cứng hai chân không đi lại được, phải vào viện cấp cứu.

Ngày 16-11, BSCKI Bùi Nhung Hằng - Phó trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Sơn La, cho biết BV mới tiếp nhận bệnh nhân nam (56 tuổi) trong tình trạng co cứng 2 chân, không đi lại được.

Qua khai thác bệnh sử cho thấy, trước khi đi cấp cứu khoảng 3 giờ, bệnh nhân uống rượu trắng tại nhà, do hết rượu nên lấy chai rượu ngâm hạt mã tiền (dùng để xoa bóp) uống.

Mã tiền là vị thuốc quý nhưng có chứa chất kịch độc. Ảnh: BVCC

Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân xuất hiện khó thở, co cứng 2 chân, không đi lại được, gia đình liền đưa đến BV cấp cứu

Tại BV, các BS nhanh chóng cấp cứu, truyền dịch thải độc cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

BS khuyến cáo tuyệt đối không được uống rượu ngâm hạt mã tiền. Trường hợp khi bị ngộ độc phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu và điều trị.

Mã tiền là vị thuốc quý nhưng kịch độc, theo Đông y, mã tiền vị đắng, tính hàn, rất độc, có tác dụng thông lạc chỉ thống, tiêu thũng tán kết. Dân gian thường dùng rượu ngâm mã tiền để trừ phong thấp, ung thư sang độc, tổn thương sưng đau; co rút tê dại, liệt, trị các chứng đau khớp, bệnh ngoài da.

Hạt cây mã tiền (Strychonos nux vomica L.) có chứa các hoạt tố dùng trong nông nghiệp để diệt chuột, diệt thú có hại và dùng trong y tế với mục đích điều trị (kích thích thần kinh cơ...).

Ngộ độc cấp do hạt mã tiền có thể xảy ra do tự tử, đầu độc hoặc do nhầm lẫn. Liều gây ngộ độc từ 30-100 mg ở người lớn có thể gây tử vong. Thậm chí một ca lâm sàng tử vong với liều 16 mg. Tử vong có thể xảy ra trong vòng 30 phút. Bất cứ liều uống nào có chủ ý đều có khả năng gây tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị sớm.

N.LOAN