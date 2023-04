Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tin tưởng quan hệ Việt - Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chia sẻ kết quả cuộc hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính... với báo chí, chiều nay.

Trả lời câu hỏi của báo chí về quan hệ Việt Nam - Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tăng trưởng thương mại giữa hai nước và nhiều dẫn chứng khác để đánh giá "sự phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian qua là tuyệt vời".

Cụ thể, từ con số 0 vào năm 1994, đến năm 2015, thương mại song phương Việt - Mỹ đã lên khoảng 45 tỉ USD và rồi năm 2022 là hơn 120 tỉ USD.

Hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong hầu hết các lĩnh vực như đầu tư, biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng chống chọi của chuỗi cung ứng cũng như xử lý các vấn đề biến đổi khí hậu tại sông Mê Kông, vấn đề an ninh, hợp tác quốc phòng, hỗ trợ tàu thuyền cho lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam mà tới đây phía Mỹ sẽ chuyển giao cho Việt Nam thêm một tàu cho lực lượng cảnh sát biển…

"Với chúng tôi, với Tổng thống Biden, quan hệ với Việt Nam là một trong các mối quan hệ năng động nhất và quan trọng nhất phát triển trong nhiều thập kỷ, và chúng tôi tin tưởng mối quan hệ này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiều thập kỷ tới" - Ngoại trưởng Mỹ nói.

Từng thăm Việt Nam năm 2016 khi còn là Thứ trưởng, nay quay lại ở cương vị mới, thời điểm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt - Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết lần này, ông thay mặt Tổng thống Joe Biden, tiếp nối kết quả cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng trước, tiếp tục thúc đẩy mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hai nước.

Về kết quả các cuộc gặp gỡ, trao đổi, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm nay, ông Antony Blinken cho biết phía Mỹ tập trung vào việc làm thế nào Mỹ có thể tiếp tục hỗ trợ thành công của Việt Nam. Qua đó mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, người dân Mỹ và toàn bộ khu vực, "từ tạo việc làm cho người dân Mỹ và tăng cường sức mạnh của các doanh nghiệp Mỹ, đến đạt được thêm bước tiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta cũng như ngăn chặn các đại dịch" - ông Blinken nói.

Một vấn đề mà dư luận Việt Nam cũng như các nước trong khu vực quan tâm là khai niếm về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình và có nền tảng là sự tôn trọng đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, Ngoại trưởng Mỹ Blinken giải thích, "tự do và rộng mở" có hàm ý rằng các quốc gia được tự do lựa chọn con đường và đối tác của riêng mình và các vấn đề sẽ được giải quyết một cách cởi mở, các quy tắc sẽ đạt được một cách minh bạch và áp dụng một cách công bằng. Hàng hóa, ý tưởng và con người sẽ tự do lưu thông trên đất liền, trên biển, trên trời và không gian mạng.

Cũng về kết quả chuyến thăm này, TTXVN phát tin từ Bộ Ngoại giao cho biết trong buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, hai bên đã điểm lại những bước phát triển tích cực của Việt Nam - Mỹ. Đặc biệt là trong giai đoạn chống dịch, hiệu quả của các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, điển hình là dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hoà.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất. Nhất trí với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”.

Về các nội dung hợp tác, Ngoại trưởng Blinken khẳng định chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục dành nguồn lực và ngân sách hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Mỹ tiếp tục đóng vai trò tích cực, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương cũng như trên thế giới.

Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ, đồng thời khẳng định Mỹ ủng hộ hợp tác Mê Kông - Mỹ, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông và nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải - hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ DOC và hướng tới một COC hiệu quả, thực chất.

Tin từ Đại sự quán Mỹ cho biết, tối nay, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ dạo phố Hà Nội. Kết thúc chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ngày mai, 16-4, ông sẽ sang Nhật Bản dự Hội nghị Ngoại trưởng G7.

MINH TRÚC